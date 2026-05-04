OM : Et encore une mise au vert !

Après une nouvelle défaite lourde à Nantes (3-0), l’OM traverse une période critique en Ligue 1, marqué par une série de mauvais résultats et un classement en chute libre. Une nouvelle mise au vert est prévue dès lundi à la Commanderie, dans un contexte de tension sportive grandissante.

Une défaite à Nantes qui confirme la spirale négative

L’Olympique de Marseille a encore sombré samedi sur la pelouse du FC Nantes, s’inclinant lourdement 0-3. Ce revers confirme la dynamique inquiétante des Marseillais, désormais 7es de Ligue 1, loin des objectifs initiaux de la saison.

De retour dès samedi soir, les joueurs ont été convoqués dimanche matin à la Commanderie pour un programme classique post-match, sans répit après cette nouvelle contre-performance. L’enchaînement des résultats négatifs accentue la pression autour du groupe et de son encadrement.

Une nouvelle mise au vert décidée avant Le Havre

Dans la continuité des ajustements déjà opérés ces dernières semaines, une nouvelle mise au vert débutera dès lundi soir à la Commanderie. Les joueurs resteront regroupés sur place et ne quitteront pas le centre d’entraînement, à la veille de la préparation du déplacement au Havre prévu dimanche.

Le staff n’a pas encore communiqué la durée exacte de ce regroupement, un fonctionnement au jour le jour étant privilégié. Une approche similaire avait déjà été adoptée après la défaite à Lorient (0-2 le 18 avril), avec des doubles séances et une mise au vert initialement prolongée, finalement allégée après une réaction jugée satisfaisante du groupe en début de semaine.