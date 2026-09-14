OM : et si la Ligue Europa arrivait finalement au meilleur moment ?

Après trois défaites consécutives en Ligue 1, l’OM va ouvrir sa campagne européenne jeudi sur la pelouse de Besiktas. Malgré un effectif réduit et un calendrier chargé, ce changement de compétition pourrait offrir aux Marseillais une parenthèse salutaire. À condition de ne pas transporter leurs doutes jusqu’à Istanbul.

En temps normal, le début de la Ligue Europa aurait représenté une contrainte supplémentaire pour l’OM. Bruno Genesio dispose de peu de solutions à certains postes et doit déjà préparer la réception du PSG, programmée trois jours après le déplacement en Turquie. Pourtant, dans le contexte actuel, l’Europe peut aussi devenir une chance.

Avec seulement trois points après quatre journées et trois revers consécutifs, Marseille traîne déjà un lourd déficit en championnat. Chaque rencontre de Ligue 1 semble désormais accompagnée par la peur de perdre encore du terrain. En Ligue Europa, les compteurs seront remis à zéro. L’OM ne pourra pas effacer son mauvais début de saison, mais il pourra momentanément s’en extraire.

Une compétition pour retrouver de la liberté

Malgré la défaite à Rennes, les Olympiens ont montré un visage plus cohérent. Ils ont réussi à presser haut, à construire plusieurs occasions et à mieux maîtriser leurs équilibres. Mais le manque d’efficacité et la crainte de commettre une nouvelle erreur ont encore pesé sur leur football.

À Istanbul, le scénario sera différent. Besiktas devrait évoluer avec l’ambition de prendre le contrôle devant son public, dans une atmosphère particulièrement hostile. Cette configuration pourrait offrir davantage d’espaces à Gouiri, Paixão et aux autres joueurs offensifs marseillais.

Pour une équipe qui peine actuellement à faire la différence face à des blocs organisés, la possibilité de jouer plus directement et d’attaquer les espaces peut être libératrice. Genesio pourrait également profiter de cette rencontre pour modifier certaines associations sans donner l’impression de bouleverser son équipe sous l’effet de la panique.

Besiktas ne fera aucun cadeau

Cette parenthèse européenne n’aura toutefois rien d’une promenade. Besiktas reste sur trois victoires consécutives en championnat, dont un succès sur la pelouse de Fenerbahçe et une victoire 3-0 contre Erzurumspor. Le club turc abordera donc cette première journée de Ligue Europa avec une dynamique totalement opposée à celle de l’OM.

Le risque existe également de voir Marseille transformer ce rendez-vous en nouvelle source de pression. Une quatrième défaite consécutive, à quelques jours du Classique, ferait définitivement basculer le début de saison dans la crise.

Mais l’OM a aussi besoin d’un électrochoc. Une victoire européenne obtenue dans un stade bouillant ne réglerait ni les déséquilibres de l’effectif ni le retard pris en Ligue 1. Elle pourrait cependant redonner de la confiance à un groupe qui semble aujourd’hui davantage paralysé par ses résultats que dépourvu de qualités.

La Ligue Europa ne sera peut-être pas le poids supplémentaire que redoute Genesio. Elle peut devenir le terrain d’un nouveau départ. À Istanbul, l’OM ne jouera pas encore sa saison, mais il peut enfin commencer à la lancer.