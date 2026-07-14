OM : et si le vrai problème n’était pas le mercato ?

Dans notre nouvelle vidéo, Football Club de Marseille pose une question essentielle : et si le vrai problème de l’OM n’était pas seulement le mercato ? Alors que le club va connaître de nombreux mouvements cet été pour des raisons financières, le débat va plus loin que les simples arrivées et départs.

L’OM doit surtout retrouver une cohérence, une identité et une méthode. Avec Bruno Genesio, Grégory Lorenzi et Stéphane Richard, le club doit construire un groupe plus impliqué, plus revanchard et plus stable.

Découvrez notre analyse complète en vidéo sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille.