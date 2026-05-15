OM : Europa League, retours, avenir… la conf’ de Beye résumée en 5 points !

À l’approche du dernier match de la saison face à Stade Rennais FC, Habib Beye a affiché un discours ambitieux et mobilisateur en conférence de presse au centre RLD. L’entraîneur de Olympique de Marseille a insisté sur l’importance de décrocher une qualification européenne et de terminer la saison avec dignité devant le Vélodrome. Entre solidarité du groupe, respect de la Ligue Europa et confiance envers les jeunes du club, Beye a voulu transmettre un message d’unité et d’exigence.

La qualification en Ligue Europa est un objectif majeur

Habib Beye a refusé de minimiser l’importance de la UEFA Europa League : “Lorsque vous êtes l’OM, vous devez participer à la Coupe d’Europe. Ca ne sera pas la Ligue des champions mais on ne peut pas galvauder la Ligue Europa. Ce n’est pas une compétition au rabais. C’est très important d’avoir des clubs français dans les coupes d’Europe. On doit prendre ce challenge avec beaucoup d’appétit. La déception est inhérente à la saison. Mais il est hors de question quand on est l’OM de galvauder une compétition comme la Ligue Europa. Ca ne serait pas respectueux. C’est donc un enjeu très important et on l’a préparé en ce sens.”

Il a également ajouté : “Ce n’est pas une question de sauver la saison ou de se dire ce n’est pas si mal. Encore une fois, utiliser ces mots, c’est manquer de respect à cette compétition. Si on se qualifie, il faudra avoir la satisfaction de se qualifier pour cette compétition-là. Après, on pourra revenir sur le fait qu’on n’a pas atteint l’objectif prioritaire. Mais aujourd’hui, l’objectif, c’est ça.”

« Par moment vous n’avez pas la place ou le temps de révéler ces joueurs. C’est important pour moi d’avoir même en Coupe d’Europe 3 à 6 joueurs. On a vu des jeunes avec de grandes qualités. A l’Olympique de Marseille ça demande un petit peu de temps pour faire sa place. pic.twitter.com/Vp7Yrqiofn — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 15, 2026

Le coach veut voir un OM solide et ambitieux contre Rennes

Beye a insisté sur le niveau d’exigence attendu contre Rennes : “Il faudra qu’on fasse un grand match. Il y a un enjeu européen, c’est une équipe en grande forme. Il faudra de la constance, être solidaires et meilleurs dans le jeu. A domicile, on est conscients du match à faire pour battre cette équipe. En étant moyens, ça ne suffira pas. Il faut garder cette solidarité et cet état d’esprit qu’il y a eu contre Le Havre. Dans ces matchs-là, il faut être très bon.”

Concernant la préparation de la semaine, il a précisé : “C’est plus facile de préparer avec la victoire au Havre. On est sérieux, on reste focus sur l’objectif qui est de bien finir à domicile. On a bien travaillé dans une ambiance meilleure que les semaines précédentes.”

Un groupe mobilisé malgré les incertitudes individuelles

L’entraîneur marseillais a évoqué le discours tenu à ses joueurs : “On a discuté dès le début de semaine en mettant en avant la solidarité des joueurs. Je leur ai dit que c’était un élément très important, qu’il faudrait avoir le même état d’esprit en étant meilleurs dans le jeu. J’ai vu un groupe investi. Il faut aussi qu’ils défendent ce qu’ils sont en tant qu’individus et ce qu’ils veulent laisser comme trace, pour ceux qui vont partir. Il faut terminer sur une note positive, il faut qu’ils soient habités par ça en tant qu’équipe et qu’individus. Laisser Marseille en Coupe d’Europe, c’est un objectif très important, l’ADN du club s’est construit à travers ça.”

Les jeunes du centre de formation mis à l’honneur

Habib Beye a salué le travail de Mehdi Benatia et de la formation olympienne : “C’est le travail de Medhi Benatia et de tous les éducateurs à l’académie, pour faire progresser ces jeunes là. C’est très important d’en parler. Quand on voit leur entrée face au Havre, ils ont vraiment montré leurs qualités. Ils le montrent tous les jours. Ca créé une émulation. (…) Il y a beaucoup de jeunes qui ont des qualités. A l’OM, ça demande un peu de temps pour venir et faire sa place. Mais le meilleur pour un club, c’est de s’appuyer sur ces joueurs au lieu de recruter quelqu’un qui vient d’ailleurs. Ils ont eu cette volonté de former des jeunes, qui nous ont permis d’obtenir des résultats.”

« Mon avenir n’a aucune importance. Mon objectif prioritaire aujourd’hui c’est ce match et ces deux entraînements. On pourra revenir à cette question mais pas maintenant. » Habib Beye pic.twitter.com/MzDDbnV70b — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 15, 2026

Beye refuse de parler de revanche ou de son avenir

Sur sa situation personnelle et son passé rennais, le coach a tenu un discours très clair :

“Mon avenir n’a aucune importance. Mon avenir, c’est le match de dimanche, les deux entraînements avec mes joueurs pour être au top dimanche. Ce qui est prioritaire aujourd’hui c’est que l’OM et que les joueurs fassent un grand match. Vous verrez, le stade sera là pour voir des joueurs qui font un grand match. Il y a une histoire de la Coupe d’Europe ici à Marseille. J’ai eu la chance en tant que joueur de jouer une finale de Ligue Europa. La qualification, c’est tout ce qui est important à mes yeux et ceux des joueurs. Ensuite, on aura le temps de parler de ma situation. Elle n’est pas importante aujourd’hui.”

Puis, à propos de Rennes :

“Ce n’est pas une blessure. Vous allez peut être le prendre pour un discours cliché. Mais je suis vraiment privilégié dans ce que je fais. Il y a cinq ans, j’entraînais en National. Aujourd’hui, je suis entraîneur de l’OM. Entre-temps, je suis passé par le Stade Rennais. Il n’y a pas de revanche. Je dois finir l’histoire de cette saison sur une bonne sortie. Dimanche, je serai l’entraîneur de l’OM avec la volonté de laisser Marseille, sur cette saison là, en Coupe d’Europe. Il n’y a pas de revanche, de regrets. J’ai vécu mon histoire avec Rennes, je vis aujourd’hui mon histoire avec l’OM.”