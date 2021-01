OM : Eyraud a poussé une gueulante après la défaite face à Nîmes et pose un gros ultimatum !

Après la défaite face à Nîmes, Jacques Henri Eyraud s’en serait pris aux joueurs avant l’entraînement de ce dimanche.

Ce dimanche avant l’entraînement au centre Robert Louis Dreyfus, Jacques-Henri Eyraud a parlé aux joueurs de l’Olympique de Marseille. Selon les informations de RMC Sport, le président du club a poussé une gueulante après la défaite face à Nîmes au Vélodrome.

Il n’aurait pas apprécié l’attitude de ses joueurs et leur aurait posé deux ultimatums : le premier aux joueurs en fin de contrat. Ils doivent aller voir le coach Villas-Boas ainsi que Pablo Longoria pour évoquer leur avenir et surtout leur souhait de rester professionnel jusqu’à la fin de la saison. Si cela n’est pas fait dans les 48h, Eyraud leur laisse la possibilité de quitter l’OM cet hiver.

Il nous a dit que notre match était pathétique, qu’on était pourri gâté — EYRAUD

Le second concerne les joueurs venus de l’étranger qui ne comprennent pas encore le Français. Le président aurait terminé son discours en réclamant à ses joueurs de respecter le maillot de l’OM. Il attendrait une révolte lors des deux matchs en retard, dont celui face à Lens ce mercredi.

« Il nous a dit que notre match était pathétique, qu’on était pourri gâté et qu’on s’est fait marcher dessus par le dernier de Ligue 1, qu’on avait aucune envie. On l’a rarement vu comme ça. Il nous a dit qu’il voulait qu’on respecte ce blason et qu’il allait faire respecter l’institution OM encore plus et que chaque écart disciplinaire de notre part serait fortement sanctionné » Un joueur de l’OM – Source : RMC Sport