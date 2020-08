OM : Eyraud moins présent à Marseille cette saison ?

Omniprésent au club, même si certains lui reprochaient déjà de ne plus faire les déplacements la saison dernière, le président Jacques – Henri Eyraud pourrait prendre un peu de recul géographique cette saison…

C’est le journal L’équipe dans son édition du 5 août qui l’annonce. Même s’il a tenu à accompagner les débuts au club de Hugues Ouvrard et Pablo Longoria, Jacques-Henri Eyraud devrait être moins présent à Marseille cette année.

UNE PRISE DE RECUL en raison de la restructuration du club ?

« Nous allons continuer de recruter des managers ou experts renommés, qui permettent de poursuivre la montée en puissance du club et de nous accompagner dans la phase 2 de notre plan stratégique. Structurer l’OM à la fois en recrutant des experts très pointus, spécialistes de certains sujets, mais aussi des managers très expérimentés, capables de superviser des problématiques globales est une priorité. Un club de football ne doit pas être un one-man-show avec un Président omnipotent. La qualité de l’équipe de management à ses côtés est un facteur de succès absolument critique. »

Jacques-Henri Eyraud Communiqué Linkedin du 24 mai 2020

Les recrutements de Hugues Ouvrard en tant que Head Of Business, et Pablo Longoria en tant que Head Of Football expliquent sans doute le fait que la présence du président délégué soit moins nécessaire ces prochains mois pour gérer les affaires courantes…