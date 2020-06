OM – Eyraud : « Personne ne peut dire que McCourt et moi avons été pris en flagrant délit de mensonge »

Le Président de l’Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud a accordé une interview à France Football ce mardi. Il évoque ainsi longuement sa méthode de travail et sa mission au sein du club marseillais.

Dans une interview accordée à France Football le président de l’OM Jacques Henri Eyraud estime que Frank McCourt et lui même n’ont jamais menti par rapport aux engagements pris auprès des supporters lorsque l’homme d’affaire américain a racheté le club olympien :

On est quand même qualifiés en Ligue des Champions — Eyraud

A LIRE AUSSI : Mercato ex OM : Un énorme club de Premier League se positionne sur Ocampos?

« Je veux redire aux supporters que nous sommes ensemble au service de cette institution. Et personne ne peut dire que Frank McCourt et moi avons été pris en flagrant délit de mensonge par rapport aux engagements pris. Après, on a sûrement commis des erreurs, ça c’est possible. Mais on est quand même qualifiés en Ligue des Champions. Prenons un tout petit peu le temps de savourer ce résultat, avant de penser à comment et avec qui, même si on y travaille déjà. » Jacques Henry Eyraud— Source : France Football