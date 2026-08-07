Bon plan mercato OM : Fabinho, la bonne idée ?

Le mercato OM pourrait-il offrir une opportunité avec Fabinho, désormais libre après son départ d’Al-Ittihad ? Le journaliste Dominique Baillif estime que l’ancien milieu de terrain de Monaco et de Liverpool pourrait représenter un joli coup pour l’Olympique de Marseille. Le Brésilien, qui vient de disputer la Coupe du monde 2026, possède encore une solide expérience du très haut niveau.

Fabinho libre, une opportunité pour l’OM ?

Après trois saisons passées à Al-Ittihad, Fabinho est désormais libre. Le milieu défensif de 32 ans possède un CV particulièrement fourni, avec notamment des passages à Monaco et Liverpool, où il a remporté plusieurs trophées majeurs.

Cette situation contractuelle pourrait forcément attirer l’attention de plusieurs clubs. Pour l’OM, il s’agirait toutefois, à ce stade, uniquement d’une piste théorique. Aucune information ne permet d’affirmer que le club marseillais travaille sur le dossier.

La proposition de Dominique Baillif

C’est le journaliste Dominique Baillif qui a proposé le nom de Fabinho dans le cadre d’un possible bon plan mercato pour l’OM. « Si jamais l’#OM ça peut t’intéresser. J’ose espérer qu’il n’en fera pas une affaire d’argent après ses saisons en Arabie Saoudite et vu ce qu’il a montré durant le Mondial il est encore à un vrai bon niveau. »

Le raisonnement est donc simple : Fabinho est libre, possède une énorme expérience et vient de participer au Mondial 2026 avec le Brésil.

L’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco et de Liverpool, Fabinho est désormais libre, son club d’Al-Ittihad a confirmé hier que le milieu de terrain quitte le club. Si jamais l’#OM ça peut t’intéresser — baillif dominique (@BaillifD) August 7, 2026

Un dossier qui reste hypothétique

La présence de Fabinho dans l’effectif brésilien au Mondial 2026 confirme qu’il reste considéré au niveau international. Cela ne garantit évidemment pas qu’il pourrait retrouver son meilleur niveau à l’OM.

Le principal obstacle pourrait être financier après plusieurs saisons en Arabie saoudite. C’est justement ce point que souligne Dominique Baillif.

À ce jour, il faut donc rester clair : Fabinho n’est pas annoncé à l’OM. Son nom constitue simplement une idée de recrutement proposée pour le mercato marseillais, avec l’avantage d’un joueur désormais libre et doté d’une expérience considérable.