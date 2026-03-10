OM : Fabrizio Ravanelli, la triste fin…

Revenu à l’ Olympique de Marseille en 2024 avec un rôle stratégique auprès de la présidence, Fabrizio Ravanelli s’apprête à quitter le club. Une procédure de licenciement aurait été engagée et son départ devrait être officialisé prochainement, selon plusieurs sources concordantes. Une sortie inattendue pour une figure qui était encore présentée comme incontournable il y a un an.

Le retour rêvé de Fabrizio Ravanelli à l’OM

L’histoire avait pourtant tout d’un retour idéal. Ancien attaquant emblématique de l’Olympique de Marseille, Fabrizio Ravanelli avait marqué les supporters entre 1997 et 2000 avec 31 buts inscrits sous le maillot marseillais.

En 2024, le dirigeant espagnol Pablo Longoria lui offre l’opportunité de revenir au club dans un rôle de conseiller institutionnel et sportif, intégré directement à l’organigramme du club phocéen.

Fabrizio Ravanelli avait rêvé de revenir à l’OM durant près de 25 ans, pour aider ce club qui lui était si cher. Il est donc affecté par la tournure des événements et par cette fin d’aventure en queue de poisson. https://t.co/XFNmFHMZeg — Alexandre Jacquin (@AJac13) March 9, 2026

À ce poste, l’ancien international italien devient rapidement un visage familier du quotidien olympien. Il accueille notamment les recrues, accompagne les présentations officielles et représente l’OM lors de certaines cérémonies protocolaires. Son passé de joueur et son image auprès des supporters lui donnent aussi un rôle informel de relais avec l’environnement du club.

Pendant plusieurs mois, l’Italien apparaît comme une pièce importante du projet porté par Pablo Longoria, dans un organigramme également structuré autour de Medhi Benatia, directeur du football.

Une mise à l’écart progressive depuis 2025

Mais la situation se détériore au printemps 2025. Selon les informations révélées par La Provence et reprises par plusieurs médias, l’influence de Fabrizio Ravanelli au sein de l’Olympique de Marseille aurait progressivement été remise en question.

Des tensions internes seraient apparues dans l’organigramme sportif, notamment autour de son rôle et de sa proximité avec certains membres du staff. Sa présence dans les activités du club s’est alors fortement réduite au fil des mois.

Aujourd’hui, la rupture semble consommée. D’après ces mêmes sources, une procédure de licenciement aurait été engagée contre l’ancien buteur italien, même si le club n’a pas officiellement confirmé cette information et n’a pas souhaité commenter un dossier relevant des ressources humaines.

Une source interne citée par les médias indique toutefois que Fabrizio Ravanelli ne fera bientôt plus partie des collaborateurs de l’OM.