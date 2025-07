OM : Facundo Medina annonce la couleur avant la reprise

Tout juste transféré à l’Olympique de Marseille, Facundo Medina a publié sur Instagram plusieurs vidéos de sa préparation physique. Une manière d’envoyer un message clair : il est prêt à s’imposer d’entrée dans le projet De Zerbi.

Facundo Medina n’a pas attendu la reprise officielle de l’entraînement pour se mettre au travail. Le nouveau défenseur de l’OM a partagé sur ses réseaux sociaux des images de sa préparation physique intense, dans une salle parfaitement équipée. Séquences explosives, exercices ciblés : tout indique que l’Argentin est déterminé à se mettre rapidement au niveau des exigences de Roberto De Zerbi.

Un transfert à 22 M€

Son arrivée en provenance du RC Lens, bouclée pour 22 millions d’euros, s’inscrit dans la stratégie ambitieuse du club phocéen pour muscler son secteur défensif. Valorisé entre 20 et 25 M€ selon Transfermarkt, Medina est considéré comme un renfort majeur. Il devrait rapidement s’intégrer dans une charnière aux accents sud-américains, aux côtés de Leonardo Balerdi et du gardien Geronimo Rulli.

Les raisons de ma venue à l’OM ? Gagner des titres

À l’aube d’une saison où Marseille visera une place durable sur le podium en Ligue 1 et une performance crédible en Ligue des champions, le club veut bâtir une défense solide et moderne. La rigueur physique de Medina, couplée à son agressivité et sa relance, colle parfaitement au profil recherché par De Zerbi. Sa préparation individuelle est aussi un signal fort envoyé à ses futurs coéquipiers.

Le recrutement de l’international argentin s’inscrit dans un mercato ambitieux : après CJ Egan-Riley, d’autres renforts sont attendus, notamment en attaque avec les pistes menant à Matthis Abline et Pablo Torre. Medina, lui, n’a pas tardé à séduire les supporters. Interrogé par La Minute OM, il a glissé avec le sourire :

« J’ai trop hâte de jouer au Vélodrome. C’est les meilleurs supporters de France, frère. »

Écharpe de l’OM autour du cou, il a poursuivi :

« Je suis trop content. Les raisons de ma venue à l’OM ? Gagner des titres. Ce club représente beaucoup de choses. »

De quoi déjà ravir les fans, conquis par son enthousiasme.

