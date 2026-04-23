OM : Facundo Medina hausse le ton avec une référence à Rabiot !

Plongé dans une période délicate après la défaite contre Lorient (2-0), l’Olympique de Marseille voit l’un de ses cadres sortir du silence. Facundo Medina a pris la parole pour remobiliser le vestiaire à l’approche du sprint final de Ligue 1. Un message fort dans un contexte de tension interne.

Un discours musclé dans un vestiaire sous pression

Quatre jours après le revers sur la pelouse de Lorient, Facundo Medina a choisi RMC Sport pour s’exprimer publiquement. Le défenseur de l’Olympique de Marseille, arrivé l’été dernier et freiné par les blessures, s’impose progressivement comme une voix importante du groupe.

Dans un contexte marqué par la colère du directeur du football Medhi Benatia, l’international argentin n’a pas esquivé les responsabilités collectives. « Évidemment qu’en ce moment on est à moitié triste ou en colère par rapport à l’attitude de certains joueurs. On n’est pas bête, on n‘est pas stupide, on est humain, on a des sentiments », a-t-il déclaré.

Suspendu lors du match à Lorient, Medina n’est pas resté en retrait, intervenant dès la mi-temps dans le vestiaire, à l’image du gardien Geronimo Rulli. Son constat est clair : certains cadres n’ont pas répondu aux attentes dans un moment crucial de la saison. « Je l’ai dit en face à certains joueurs (…) chacun sait ce qu’il donne sur le terrain (…) et qui n’a pas été à la hauteur », a-t-il ajouté, sans désigner de noms.

Objectif Ligue des champions et remobilisation immédiate

Actuellement 6e de Ligue 1, l’Olympique de Marseille joue gros sur les quatre dernières journées. Pour Facundo Medina, l’heure n’est plus aux discours répétés mais à l’engagement total. « Tu veux être avec moi ? Tu vas me la faire à l’envers ou on va à la guerre ensemble? (…) Moi si j’ai trois, quatre, ou cinq joueurs qui sont avec moi, c’est contagieux », a-t-il lancé, affichant clairement son ambition de qualification européenne.

Le défenseur a également rappelé un précédent marquant en citant Adrien Rabiot, dont la prise de parole la saison passée après une défaite à Reims avait marqué les esprits : « Nous avons besoin de gens qui ont envie d’aller en Ligue des champions ».

Un parallèle qui souligne l’urgence de la situation actuelle. Alors que la fin de saison approche, le message de Facundo Medina se veut un électrochoc pour un collectif marseillais en quête de réaction immédiate.