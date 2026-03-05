OM : Facundo Medina très touché après l’élimination contre Toulouse

Après l’élimination de l’Olympique de Marseille aux tirs au but contre Toulouse (2-2, 3-4 t.a.b.), Facundo Medina n’a pas caché sa profonde déception en zone mixte. Le défenseur argentin s’est présenté face aux journalistes avec beaucoup d’émotion, assumant sa part de responsabilité dans ce revers qui prive l’OM d’une qualification en coupe.

Facundo Medina assume ses responsabilités

La désillusion est forte du côté de l’Olympique de Marseille après cette élimination cruelle face à Toulouse. Dans un match accroché conclu sur un score de 2-2 avant la séance de tirs au but perdue (3-4), les Marseillais ont vu leurs espoirs de poursuivre l’aventure s’arrêter brutalement.

En zone mixte, Facundo Medina n’a pas esquivé les questions. Le défenseur de l’OM a livré une analyse lucide et très personnelle de la rencontre : « Il faut accepter, je suis autocritique et ça me fait beaucoup de mal. On a passé des moments de merde, comme au Koweït, tout le monde l’a dit, il faut travailler, faire attention, parce que ce n’est pas possible de prendre deux buts pareils. J’assume, je suis un des responsables parce que je suis défenseur. C’est dur mais il faut essayer de tourner la page, penser à samedi, mouiller le maillot et arriver le plus haut possible parce que ce club ne mérite pas de passer des moments comme ça », a déclaré le défenseur marseillais face aux journalistes.

Un vestiaire marseillais marqué par la déception

Très affecté, Facundo Medina a également évoqué l’état d’esprit du vestiaire de l’OM après cette élimination. L’international argentin a laissé transparaître une grande frustration et une forte émotion. « Moi aussi j’espérais gagner cette coupe, je suis extrêmement déçu, mais il faut assumer, travailler… Certains matchs se jouent sur des détails, il faut rester concentrés jusqu’à la fin et, si Dieu le veut, on finira sur le podium. Demain, c’est un autre jour. Je suis vraiment mal et le groupe est comme ça aussi. On a parlé après Lyon, on avait beaucoup d’espoir (avec des sanglots dans la voix), on a fait des efforts… »

« La Saison ratée même si tu finis 3e » @BenFCM #OM pic.twitter.com/WzkMLVMK8Q — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 5, 2026

Le défenseur marseillais a également souligné les difficultés défensives rencontrées sur coups de pied arrêtés durant la rencontre : « Il faut être fort pendant 95 minutes, je suis déçu de prendre deux buts pareils, ensuite les tirs au but c’est du 50-50. Il y avait un projet, et en deux semaines tout a changé, nous, on prend nos responsabilités sur le terrain mais c’est le foot. »

Cette élimination laisse l’Olympique de Marseille face à ses interrogations défensives, alors que le club phocéen doit rapidement se remobiliser pour ses prochaines échéances en Ligue 1.