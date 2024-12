OM : Faut-il faire tourner face à l’ASSE en Coupe de France ?

Le dernier match de l’OM de l’année 2024, qui se déroule ce dimanche à Saint-Étienne contre l’ASSE en Coupe de France, est une occasion idéale pour Roberto De Zerbi de donner du temps de jeu à certains joueurs en manque de rythme. Ce genre de rencontre face à une équipe stéphanoise en pleine crise, qui vient de limoger son entraîneur Olivier Dall’Oglio, offre une fenêtre de tir intéressante pour relancer des éléments en difficulté. Des joueurs comme Brassier, Koné ou Wahi, qui peinent à trouver leur place dans le onze type, ont besoin de cette compétition pour se remettre dans le bain. Amine Harit, qui revient de blessure, doit également saisir cette opportunité pour retrouver son niveau, tout comme le gardien remplaçant De Lange, qui n’a pas souvent l’occasion de s’illustrer. Sans oublier les jeunes talents du centre de formation, qui ont souvent cette chance de briller en Coupe. Mais là où la rotation peut être bénéfique, c’est aussi sur le plan mental, en permettant à ces joueurs de retrouver de la confiance et d’apporter de la fraîcheur à un effectif qui n’a pas l’habitude de tourner régulièrement.

Cependant, De Zerbi doit également garder en tête l’importance de cette compétition. La Coupe de France n’est pas un simple match de plus, mais un objectif à part entière pour un club comme l’OM, qui cherche à renouer avec la gloire. Le titre est un challenge à portée de main, et même s’il est tentant de penser à la gestion de l’effectif pour les matchs à venir, une élimination prématurée serait un échec. Ce n’est pas un simple passage, c’est une compétition où l’OM doit être ambitieux. De plus, avec un match par semaine depuis le début de la saison, les titulaires peuvent enchaîner les rencontres sans trop de fatigue. Il n’est donc pas forcément nécessaire de bouleverser l’ensemble de l’effectif, même si quelques rotations sont inévitables. La priorité doit rester la victoire, et il faudra montrer la même intensité et détermination qu’en championnat pour ne pas laisser cette compétition filer.

Question : faut-il faire tourner face à l’ASSE dimanche en Coupe de France ? #ASSEOM #CoupedeFrance — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 18, 2024

En conférence de presse, De Zerbi avait déclaré : « Il ne faut pas gagner les deux prochains, mais les trois prochains matches. Sinon ce sera une fin d’année de merde ! […] Je n’ai jamais mis de règle en terme de gestion des repos. J’essaie de laisser le plus possible les joueurs libres en dehors du terrain. Parfois, donner un ou deux jours de plus de libre est juste. Mais parfois il faut aller en mise au vert et faire les choses que les autres équipes ne font pas. On ne peut pas gérer un vestiaire comme on gère une diète. Riz blanc le lundi, viande blanche le mardi… Non, il faut savoir quand est le bon moment. Je ne veux pas voir les bagages de vacances dans le vestiaire, sinon je les brûle ». Cette déclaration montre bien la philosophie de De Zerbi : il ne s’agit pas de simplement économiser les joueurs, mais de créer une dynamique de groupe, d’intensité et d’exigence permanente. Il sait quand faire souffler, mais il sait aussi qu’il ne faut jamais sous-estimer l’importance d’un match, surtout face à une équipe comme Saint-Étienne, qui a une motivation particulière dans cette Coupe de France.



En conclusion, si faire tourner l’effectif est légitime pour relancer certains joueurs en difficulté, la priorité reste de gagner ce match. La Coupe de France est un objectif de taille, et avec un effectif qui peut compter sur une rotation mesurée, l’OM doit aborder ce match avec sérieux et ambition, tout en cherchant à préserver l’équilibre de son groupe. La gestion des hommes par De Zerbi, loin d’être une science exacte, repose sur la capacité à doser le juste milieu entre repos et exigence, pour finir l’année sur une note positive et se projeter sur 2025 avec confiance.