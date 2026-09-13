OM : faute de recrues, la chance des minots est-elle enfin arrivée ?

Sans la moindre recrue cet été et avec un effectif particulièrement court, l’OM pourrait être contraint de s’appuyer davantage sur son centre de formation. Après seulement quatre journées de Ligue 1, Keyliane Abdallah et Tadjidine Mmadi ont déjà commencé à gratter du temps de jeu avec Bruno Genesio.

À Marseille, le débat revient presque chaque saison : pourquoi l’OM, installé dans l’un des plus importants bassins de football français, éprouve-t-il autant de difficultés à installer durablement des joueurs issus de son centre de formation ?

Cette saison, la réponse pourrait venir… des contraintes économiques du club.

Après un mercato conclu sans la moindre recrue, Bruno Genesio dispose d’un effectif réduit et de peu de solutions à certains postes. Une situation qui commence déjà à profiter aux jeunes Olympiens.

Abdallah dépasse déjà les 100 minutes

Keyliane Abdallah est celui qui profite le plus de cette nouvelle situation. Le jeune attaquant a participé aux quatre premières journées de Ligue 1. Entré à la 83e minute face à Strasbourg, il avait immédiatement marqué en inscrivant le troisième but de la victoire marseillaise (4-0).

Il a ensuite bénéficié de 45 minutes à Monaco, puis de 18 minutes face au Paris FC. Vendredi à Rennes, Genesio l’a lancé dès la 65e minute, alors que l’OM cherchait à revenir au score.

Après quatre journées, Abdallah compte donc un peu plus de 100 minutes de Ligue 1 et un but.

KEYLIANE ABDALLAH — LIGUE 1

4 apparitions

≈ 100 minutes

1 but

Son utilisation est d’autant plus intéressante qu’il n’entre plus seulement lorsque le résultat est acquis. À Rennes, Genesio l’a utilisé pendant près d’une demi-heure pour tenter de changer le cours du match.

Mmadi commence également à apparaître

Tadjidine Mmadi bénéficie lui aussi progressivement de cette ouverture.

À 18 ans, l’attaquant a disputé ses premières minutes de la saison contre le Paris FC, en remplaçant Igor Paixão à la 72e minute. Vendredi à Rennes, Genesio l’a de nouveau lancé à la place du Brésilien, cette fois à la 88e.

Le temps de jeu reste modeste, avec environ 25 minutes sur les quatre premières journées, mais Mmadi vient désormais d’apparaître lors de deux rencontres consécutives.

TADJIDINE MMADI — LIGUE 1

2 apparitions

≈ 25 minutes

Une tendance à surveiller alors que l’OM va désormais devoir gérer l’enchaînement du championnat et de la Ligue Europa.

Une faiblesse historique de l’OM

Ces quelques minutes peuvent sembler anecdotiques. Elles le sont beaucoup moins à Marseille.

Eurosport rappelle que le centre de formation olympien n’occupe que la 15e place parmi ceux des clubs de Ligue 1, le faible temps de jeu accordé aux jeunes avec l’équipe première pénalisant notamment l’OM.

Le constat est également partagé en interne. Stéphane Richard a récemment reconnu que la passerelle entre le centre de formation et l’équipe professionnelle fonctionnait mal, et souhaite faire de la formation l’un des axes du nouveau projet marseillais.

Selon Eurosport, huit joueurs issus du centre ont déjà intégré les entraînements de l’équipe professionnelle cette saison. Plusieurs avaient également profité de la préparation estivale, notamment Abdallah, Mmadi, Kelyann Bezahaf ou Alexi Koum.

Une opportunité née de la contrainte ?

Il est évidemment trop tôt pour parler de révolution.

Mais le contexte est différent des saisons précédentes : aucune recrue, un effectif court, plusieurs postes sans véritable doublure et une campagne européenne à gérer.

Genesio aura besoin d’élargir sa rotation. Et cette fois, la réponse ne pourra pas systématiquement venir du mercato.

Abdallah dépasse déjà les 100 minutes, Mmadi vient d’enchaîner deux apparitions et d’autres jeunes frappent à la porte.

L’austérité imposée à l’OM cet été possède de nombreux inconvénients sportifs. Elle pourrait néanmoins avoir un effet inattendu : obliger enfin Marseille à donner une véritable chance à ses minots.

Je trouve cette version plus efficace : Abdallah et Mmadi constituent le fil rouge, et la problématique de la formation sert à donner de la profondeur sans transformer l’article en dossier historique.