OM – FC Bâle : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le FC Bâle ce soir à 21h à l’occasion des huitièmes de finale aller de Conference League. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le FC Bâle aura lieu à 21h au stade vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Canal+Sport et W9.

Gardien :

Mandanda, Vanni, Lopez

Défenseurs :

Kolasinac, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Balerdi, Alvaro

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson,, Guendouzi

Attaquants :

Bakambu, Milik,Ünder, Dieng, De la Fuente, Payet, Harit

OM :

Mandanda

Lirola Saliba Caleta-Car KolasinacGuendouzi KamaraGerson Payet

Milik Dieng

Bâle :

Lindner

Lang Pelmard Frei Katterbach

Xhaka Kasami

Ndoeye Espositio Males

Chalov

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places).

L’arbitre du match entre l’OM et Bâle est Irfan Peljto. Il sera assisté par Damir Lazic et Davor Beljo. Le quatrième arbitre sera Milos Gigovic.

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

(*) Prévision accuweather.com

» Je crois que les moments d’exigence extrême où on doit gagner immédiatement apportent une pression. Si on ne gagne pas, cela génère une pression et une sorte de frustation dans un groupe jeune comme le notre. Contre Monaco on a fait une bonne première période. Cela fait un an que je suis là, il y avait alors le feu à la Commanderie. On ne peut pas jouer avec la peur au ventre. L’important c’est de jouer sans peur. Personne ne m’importe, ni les joueurs, ni Sampaoli, ni le présidents, ni les supporters. Ce qui m’importe c’est l’OM et le fait que le club finisse le plus haut possible. Demain on a un gros match et il ne faut pas avoir peur. C’est une étape de formation pour les jeunes joueurs. On doit dépasser nos peurs » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (09/03/2022)