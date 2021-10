OM – FC Lorient : Changement dans la composition de Jorge Sampaoli ! Exit Henrique !

L’OM dispute ce dimanche son 10e match de Ligue 1 cette saison. Pour cette rencontre face au FC Lorient, voici le onze de départ mis en place par Jorge Sampaoli !

Pour cette rencontre de Ligue 1, Jorge Sampaoli a décidé de faire confiance à Pau Lopez dans les buts, qui est clairement devenu le numéro un du poste ! Caleta Car, Kamara et Luan Peres et finalement Saliba sont en défense. Rongier est au milieu de terrain avec Guendouzi et Lirola à droite. Ünder étant absent, finalement Henrique est sur le banc. Payet est de retour dans le coeur du jeu, juste derrière Milik !

LE ONZE DE SAMPAOLI face à Lorient

López

Saliba – Caleta Car – Luan Peres

Rongier Kamara Guendouzi

Lirola Payet Konrad

Milik