OM – FC Metz : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le FC Metz pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le FC Metz aura lieu à 21h à Marseille. Le match sera retransmis en direct sur Prime Video

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardien :

Lopez, Blanco, Simon

Défenseurs :

Balerdi, Gigot, Merlin, Meité, Jousselin, Garcia, Clauss

Milieux :

Onana, Soglo, Tika, Harit, Ounahi

Attaquants :

Aubameyang, Moumbagna, Henrique, Correa, Sarr, Ndiaye, Sidi Ali

FC Metz

Gardiens :

Dietsch, Oukidja

Défenseurs :

Candé, Colin, Hérelle, Sané, Traoré, Udol, Van Den Kerkhof

Milieux :

Atta, Camara, Jean Jacques, N’Doram, Nduquidi, Sabaly

Attaquants :

Asoro, Lamkel Zé, Mikautadze, Sané, Tetteh

Les onze probables

OM :

Lopez

Clauss, Gigot (cap.), Balerdi, Merlin

Ounahi, Onana, Harit

Ndiaye, Aubameyang, Luis Henrique

Metz :

Oukidja

Colin, Traoré, Hérelle, Udol (cap.)

Jean-Jacques, N’Doram

Van den Kerkhof, Atta, Lamkel-Zé

Mikautadze.

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (67 394 places).

L’Arbitre de cet OM – Metz

L’arbitre désigné pour OM – Metz ce vendredi est monsieur Hakim Ben El Hadj. Il sera assisté par Julien Haulbert et Ludovic Reyes. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Olivier Thual. Les deux arbitres assistants vidéo seront Alexandre Castro et Dominique Julien.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 98%)

– Pourcentage de pluie : 49%

– Température 14°C / ressentie 10°C

– Vent : S 24 km/h

– Taux d’humidité : 90%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS FC Metz en Ligue 1

Victoires de l’OM : 57 Match nul : 18 Victoires Metz : 35

Déclarations d’avant-match

László Bölöni : « Ablie Jallow ne sera toujours pas présent. Jean N’Guessan (ndlr : en partance pour les Émirats arabes unis) et Fali Candé (ndlr : il est finalement dans le groupe) ont quitté l’entraînement plus tôt lors de la dernière séance. La crise, pour moi, c’est quelque chose qui arrive d’un coup, sans prévenir. Je ne dirais pas qu’on est en crise, je dirais qu’on est en difficulté avec des problèmes que l’on connaissait déjà avant. On a parfois pensé qu’on était capable de résister avec plus de facilité. On se rend compte que c’est difficile, mais ce n’est pas une surprise. On pensait trouver des solutions avec plus de facilité. »

Pau Lopez : « Je pense que c’est une semaine compliquée, on doit avoir de la réflexion à ce sujet. Le mois de décembre a été bien, on a récupéré des points en championnat mais le début 2024 n’a pas été bon, on n’a pas eu les résultats attendus. Il n’y a pas plus d’excuse, les absents, les blessés… Maintenant, c’est à nous de faire ce qu’il faut. On veut faire quelque chose cette saison : on doit gagner des matchs, faire +. C’est la réalité d’aujourd’hui, il faut être clair et le montrer dès demain. Je pense qu’aujourd’hui jusqu’à la fin de la saison, chaque match sera le plus important de la saison. Si on ne gagne pas demain, ce sera compliqué. Je ne peux pas penser à une défaite demain. Je ne peux pas me dire que l’équipe va être moyenne. Toute l’équipe sait que maintenant on doit y aller à 100%. Il y a des choses qui sont difficiles à travailler. La tactique, la technique, le pressing, on peut la travailler mais il y a des choses qui sont dans la tête. La concentration, le fait de parler… Peu importe le système, s’il nous manque cette chose dans la tête… A ce niveau là, on ne peut pas trouver des excuses, avant tout il faut être à 100% dans sa tête. Sinon ça ne sera pas suffisant et on sera dans la merde »