OM – FC Metz : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le FC Metz pour le compte de la treizième journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le FC Metz aura lieu à 13h à Marseille. Le match sera retransmis en direct sur Prime Video

Gardien :

Mandanda, Vanni, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Alvaro

Milieux :

Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Under, Payet, Harit, Milik

FC Metz

Gardiens :

Oukidja, Caillard

Défenseurs :

Bronn, Udol, Jemerson, Delaine, Centonze, Alakouch, Kouyaté

Milieux :

N’Doram, Traoré, Boulaya, Pajot, Sarr, Maïga

Attaquants :

OM :

Pau Lopez – Saliba, Caleta-Car, Luan Peres – Gueye, Rongier – Payet, Lirola, Guendouzi, Ünder – Milik

Metz :

Oukidja – Kouyaté, Bronn, Jemerson – Centonze, Maiga, Sarr, Delaine – Boulaya, De Preville, Niane.

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (67 394 places).

L’arbitre désigné pour OM – Metz ce dimanche est monsieur Jérôme Brisard , assisté par Benjamin Pages et Alexis Auger .. Le quatrième arbitre sera Nicolas Rainville. Les deux arbitres assistants vidéo seront Johan Hamel et Stéphane Bré.

Prévision météo à Marseille à 13h (*)

(*) Prévision accuweather.com

« On a un effectif très équilibré. Tous les joueurs peuvent jouer. On a fait des changements dans le onze, il faut prendre n compte l’adversaire. Il n’y a pas de onze-type. On a des joueurs de même niveau et qui peuvent entrer à tout moment.Dans le staff, on pense que la L1 est un championnat compétitif et équilibré. Tous les adversaires méritent notre respect. Il ne faut pas se relâcher. On doit être très sérieux, ce sera un match difficile face à un adversaire compliqué. » Jorge Desio – source : Conférence de presse (05/11/2021)