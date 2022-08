OM – FC Nantes : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le FC Nantes ce soir à 21h à l’occasion du match de la 3e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le FC Nantes aura lieu à 21h au stade Vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Canal + Décalé.

Le groupe de l’OM

Le groupe de l’OM face au FC Nantes

Gardien :

LOPEZ , BLANCO NGAPANDOUETNBU

Défenseurs :

GIGOT, CALETA-CAR, BALERDI, KOLASINAC, TAVARES, CLAUSS, MBEMBA, TOURE

Milieux :

GUENDOUZI, GERSON, GUEYE, RONGIER, VERETOUT

Attaquants :

PAYET, UNDER, MILIK, BAKAMBU, SANCHEZ et SUAREZ

Le groupe du FC Nantes

Gardiens

Lafont, Descamps

Défenseurs

Appiah, Fabio, Girotto, Corchia, Pallois, Merlin, Castelletto

Milieux

Chirivella, Doucet, Moutoussamy, Achi, Manvelyan, Blas

Attaquants

Guessand, Mohamed, Simon, Coco, Bamba.

Les onze probables

OM :

Blanco

Mbemba, Gigot, Balerdi

Clauss, Rongier, Guendouzi, Tavares

Payet, Gerson

Milik

FC Nantes :

Lafont

Castelletto, Girotto, Pallois

Coco, Blas, Moutoussamy, Chirivella, Merlin

Mohamed, Simon

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places).

L’Arbitre de cet OM – FC Nantes

L’arbitre du match entre l’OM et le FC Nantes sera Jérémie Pignard. Il sera assisté par Aurélien Drouet et Julien Aube. Alexandre Perreau Niel officiera au poste de quatrième arbitre. Wilfried Bien et Maika Vanderstichel seront les deux arbitres assistants vidéo.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Agréable (couverture nuageuse 26%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 27°C / ressentie 25°C

– Vent : NO 26 km/h

– Taux d’humidité : 51%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – FC Nantes en Ligue 1

Victoires de l’OM : 39 Matchs nuls : 24 Victoires FC Nantes : 27

Déclarations d’avant-match

» Ca dépend un peu du match qu’on doit affronter, on a un attaquant devant et deux joueurs variables en fonction de l’adversaire. Il y a des choses à améliorer, des joueurs sont arrivés tard et on a des choses à travailler mais je suis content de l’effectif que j’ai, avec des profils très différents, mais l’objectif est qu’ils marquent des buts et fassent es passes décisives. C’est vrai que Suarez est arrivé tard, Sanchez est arrivé trois jours avant le match, Milik a eu des problèmes au début de la saison, Payet et Bakambu peuvent jouer aux trois postes… Il n’y a pas de numéro 1, 2 ou 3, ca dépend vraiment match après match. C’est vrai qu’on a beaucoup de joueurs avec 6 ou 7 joueurs pour seulement 3 postes, mais ce sera vraiment décidé à chaque match. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (18/08/22)

« Le public marseillais est un public versatile, qui peut changer à tout moment. Le climat là-bas n’est pas serein. C’est mon avis. C’est la première fois que je vois un entraîneur qui démarre dans un club se faire conspuer. À nous de faire en sorte que ce soit compliqué pour Marseille, de voir son public se retourner contre son équipe. Il ne faut pas y aller en victime. Là-bas, si tu y vas en gamin, en enfant, tu peux te prendre une gifle. » Antoine Kombouaré – Source : Conférence de presse (18/08/22)