OM – FC Nantes : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le FC Nantes ce soir à 20h45 à l’occasion du match de la 25e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le FC Nantes aura lieu à 20h45 au stade Vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Prime Vidéo.

Gardien :

Lopez, Blanco, Van Neck

Défenseurs :

Mbemba, Balerdi, Meité, Sparagna, Clauss, Merlin, Garcia

Milieux :

Kondogbia, Onana, Gueye, Veretout, Ounahi, Harit

Attaquants :

Sarr, Henrique, Correa, Aubameyang, Ndiaye, Moumbagna

Gardiens

Descamps, Lafont, Petric

Défenseurs

Amian, Castelletto, Cömert, Cozza, Duverne, Pallois, Zézé

Milieux

Boutsingkham, Chirivella, Douglas Augusto, Mollet, Moutoussamy, Sissoko

Attaquants

Abline, Bamba, Coco, Kadewere, Mohamed, Simon, Traoré.

OM :

Lopez Meïté Balerdi Mbemba Merlin Veretout Kondogbia HaritNdiaye Aubameyang Sarr

FC Nantes :

Lafont

Amian, Castelletto, Cömert, Zézé, Cozza

Chirivella, Douglas Augusto, Sissoko

Mohamed, Simon

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places).

L’arbitre du match entre l’OM et le FC Nantes sera François Letexier. Il sera assisté par Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Azzedine Souifi. Les deux arbitres assistants vidéo seront Jérôme Brisard et Cédric Dos Santos.

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

(*) Prévision accuweather.com

Jean-Louis Gasset avant le match face à Nantes : « Il faut être capable de pouvoir dominer. Mais comme il est difficile de presser toute la rencontre, il faut savoir aussi reculer de 30 mètres pour jouer les transitions. L’équipe comprend qu’on a des joueurs de contre comme Sarr et Aubameyang. On peut attendre mi-terrain et récupérer des ballons. On est tout à fait capable de cela. Face à Villarreal, l’équipe a pressé en première période, mais il est très difficile de jouer comme ça tout le match. «

Jocelyn Gourvennec : « On sait qu’on va jouer une équipe qui est en pleine bourre. Depuis que Jean-Louis (Gasset) a repris l’équipe, ils en ont mis 3 au Shakhtar, 4 à Montpellier, 5 à Clermont et 4 à Villarreal. Bon, ils enquillent, ils sont en pleine bourre. Ils sont libérés et réussissent des choses qu’ils avaient beaucoup de mal à réussir depuis le début de leur saison qui a été assez fluctuante. On joue une équipe en confiance, mais on doit être capable d’avoir une bonne animation pour nous permettre de faire un match cohérent à l’extérieur. » On l’a fait à Reims, à Toulouse puis à Lorient. Là, c’est Marseille et il faudra un bon FC Nantes, bien organisé et bien structuré mais aussi meilleur avec le ballon. Améliorer le jeu de l’équipe est un axe de travail permanent. Dans l’usage du ballon, on doit mieux faire. On doit trouver un peu de légèreté. »