OM – FC Nantes : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le FC Nantes ce soir à 21h à l’occasion du match de la 33e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le FC Nantes aura lieu à 21h au stade Vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Prime Vidéo.

Le groupe de l’OM

Le groupe de l’OM face au FC Nantes

Gardien :

Mandanda, Simon, Lopez

Défenseurs :

Kolasinac, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Targhalline

Attaquants :

Bakambu, Payet, Luis Henrique, Dieng, Ben Seghir, Milik, Harit

Le groupe du FC Nantes

Gardiens

Lafont Petric

Défenseurs

Appiah, Corchia, Fabio, Girotto, Pallois, Sylla

Milieux

, Blas, Cyprien, Doucet, Merlin, Moutoussamy

Attaquants

Augustin, Bukari, Coco, Coulibaly, Geubbels, Kolo Muani, Simon

Les onze probables

OM :

P.Lopez

Lirola Saliba Caleta-Car KolasinacKamara Guendouzi

Harit Payet Gerson

Dieng

FC Nantes :

Lafont

Corchia Pallois Girotto Merlin

Cyprien Moutoussamy

Coco Blas Simon

Kolo Muani

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places).

L’Arbitre de cet OM – FC Nantes

L’arbitre du match entre l’OM et le FC Nantes sera M. Ruddy BUQUET. Il sera assisté par Guillaume DEBART & Julien PACELLI. Le 4e arbitre sera Abdelatif KHERRADJI et la VAR sera assurée par Hamid GUENAOUI & Dominique JULIEN

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Pluvieux (couverture nuageuse 100%)

– Pourcentage de pluie : 67%

– Température 15°C / ressentie 12°C

– Vent : ESE 13 km/h

– Taux d’humidité : 87%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – FC Nantes en Ligue 1

Victoires de l’OM : 38 Matchs nuls : 24 Victoires FC Nantes : 27

Déclarations d’avant-match

« Je ne crois pas que ce soit mieux ou moins bien d’aborder les matchs en fonction de l’adversaire. Nous ne savons pas vraiment comment Nantes va jouer. Ils ont joué à quatre en défense les derniers matchs mais évoluait à cinq avant. Avec notre plan, on peut générer des positions pou embêter la défense adverse. il y a aura la rotation de l’effectif. Contre Nantes, on aura besoin de joueurs plein d’énergie. Il faudra voir comment ils feront leur transition. On regarde la forme des joueurs plus que l’adversaire. On essaie de trouver une stratégie pour faire mal à l’adversaire. Met-on Dimitri plutôt à gauche, ou dans l’axe? Des fois, ça marche, d’autres non. (…) C’est une journée clé, stratégique mais pas définitive. C’est très important pour nous pour gagner noetre deuxième place. Il y a deux confrontations entre des concurrents directs. Si on bat Nantes, ça nous permettrait peut-être de nous éloigner. C’est une journée très stratégique » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (19/04/22)

« Faire un grand match et ramener au moins un point. On a mis l’accent sur récupération, la préparation mentale. Je suis persuadé qu’il y a quelque chose à aller chercher au Vélodrome. C’est toujours gratifiant d’y aller sans la pression du maintien. On s’y rend dans de bonnes dispositions, même si je sais qu’ils jouent la deuxième place du championnat demain. (…) On veut finir à onze et être capable de bien défendre. A onze, c’est compliqué, alors à dix. On avait laissé beaucoup de jus, beaucoup couru après le ballon. On est sorti très fatigué et très frustré. C’est la quatrième attaque du championnat et ils ont inscrit 50 % de leurs buts sur des attaques placées. Ils sont capables de jouer haut et dans les petits espaces. Ils ont des joueurs de qualité devant, avec un milieu de terrain très dense et très fort, puis une défense assez athlétique, solide. Il faudra bien défendre et être capable de jouer, de tenir le ballon et de ressortir proprement. Il faudra jouer avec du cran, mais surtout beaucoup de détermination. (…) En 17 jours, l’OM jouera demain son 6e match demain. En un mois, ils vont jouer dix matches. C’est démentiel. C’est un élément important pour nous, dont il faut tenir compte. Ils enchaînent les déplacements. À nous d’en profiter. Il faudra être tactiquement bien organisé, discipliné, être capable de jouer et de faire des différences sur la durée. » Antoine Kombouaré – Source : Conférence de presse (19/04/22)