OM – FC Nantes : De Zerbi enregistre deux gros retours, Balerdi forfait et les jeunes Vaz et Bakola présents !

L’Olympique de Marseille reçoit le FC Nantes ce dimanche au Vélodrome pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. À cette occasion, Roberto De Zerbi voit son groupe se renforcer avec plusieurs retours importants, même si l’OM devra composer avec l’absence notable de Leonardo Balerdi, contraint au forfait pour raisons médicales.

Un groupe de 22 joueurs avec plusieurs renforts offensifs

Pour cette rencontre face aux Canaris, l’OM pourra s’appuyer sur un groupe élargi et compétitif. Le staff olympien a convoqué 22 joueurs, signe d’une infirmerie qui commence à se vider après plusieurs semaines compliquées. En attaque, le retour de Pierre-Emerick Aubameyang constitue un atout majeur pour les Marseillais, en quête de constance offensive en Ligue 1.

Autre bonne nouvelle, Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré font leur réapparition dans le groupe après plusieurs mois d’absence liés à des blessures. Leur présence offre davantage d’options à Roberto De Zerbi, notamment dans l’animation offensive et entre les lignes. Sans certitude sur leur titularisation, les deux joueurs pourraient néanmoins bénéficier de temps de jeu face à Nantes, dans un contexte favorable au Vélodrome.

Le groupe convoqué est le suivant : De Lange, Rulli, Vermot – Egan-Riley, Medina, Murillo, Palmieri, Pavard, Weah – Bakola, Gomes, Højbjerg, Kondogbia, Nadir, O’Riley, Vermeeren – Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Paixão, Traoré, Vaz.

Balerdi absent, l’OM doit gérer les équilibres défensifs

En revanche, l’OM devra faire sans Leonardo Balerdi, absent car malade selon les informations de L’Équipe. Une absence qui oblige Roberto De Zerbi à ajuster sa ligne défensive, dans un secteur déjà sollicité depuis le début de la saison. Par ailleurs, Nayef Aguerd est toujours indisponible, actuellement avec la sélection marocaine pour la Coupe d’Afrique des nations, ce qui réduit encore les options en défense centrale.

Malgré ces absences, Marseille aborde ce rendez-vous avec l’ambition de consolider sa place sur le podium. Troisième au classement avant cette 17e journée de Ligue 1, l’OM ne pourra pas dépasser le PSG même en cas de victoire, mais un succès face au FC Nantes permettrait de maintenir la pression sur ses concurrents directs et de sécuriser une position stratégique à mi-saison.

Dans un Vélodrome attendu plein, ce match s’annonce comme un test important pour mesurer la capacité de l’OM à enchaîner et à gérer la profondeur de son effectif, à l’approche d’une deuxième partie de saison déterminante.