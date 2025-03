OM – FC Nantes : Le onze de Roberto De Zerbi avec Balerdi et Bennacer !

L’Olympique de Marseille reçoit le FC Nantes ce soir à 20h45 à l’occasion du match de la 24e journée de Ligue 1. Voici le onze composé par Roberto De Zerbi.

Le mercato est terminé et l’OM doit continuer sa belle fin de saison pour tenter de mettre la pression sur le PSG et espérer mettre du suspens dans cette Ligue 1. Pour ce match face au FC Nantes, le coach Roberto De Zerbi ne comptera pas sur Balerdi, suspendu.

Rulli est dans les buts. La défense à trois est composée de Kondogbia, de Murillo ainsi que de Balerdi, de retour. Merlin est aligné au poste de piston gauche tandis que Luis Henrique occupe le même poste à droite. Højbjerg est accompagné de Bennacer dans l’entre jeu en compagnie de Rabiot aligné dans son rôle hybride sur le côté gauche. Greenwood est titularisé à droite, Gouiri est seul en pointe.

Rulli

Murillo Balerdi Kondogbia

Henrique Bennacer Hojbjerg Merlin

Greenwood Rabiot

Gouiri

L’arbitre du match entre l’OM et le FC Nantes sera Stéphanie Frappart. Elle sera assistée par Mikaël Berchebru et Cédric Favre. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Aurélien Petit. Les deux arbitres assistants vidéo seront Alexandre Castro et Julien Schmitt.

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

(*) Prévision accuweather.com

Lors du traditionnel exercice de la conférence de presse d’avant-match ce vendredi, le coach lombard a évoqué l’obligation de réagir ce dimanche face à Nantes après la déroute de la semaine passée en terre auxerroise :

« Le groupe doit réagir comme des hommes forts tels qu’ils le sont. Des joueurs habitués à la pression et aux responsabilités. En essayant de bien jouer et remporter le match. On ne doit pas se laisser affecter par les polémiques du dernier match. »

Antoine Kombouaré : « Les arbitres sont des professionels, elle sera prête, je n’ai pas de doute là-dessus. En tant qu’équipe, FC Nantes, on va là-bas avec l’idée de faire un grand match, on fait abstraction de tout ce qui a autour. Ça c’est le problème de Marseille et l’arbitrage, c’est pas le nôtre, surtout pas. On a à coeur de s’appuyer sur le match de Lens, on a retrouvé de la confiance, il y a encore des points à aller chercher, pourquoi pas à Marseille. Le défi est très grand et j’aime les grands défis. Plus c’est dur, plus on a envie de prouver mentalement, techniquement, physiquement, de rivaliser »