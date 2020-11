OM – FC Nantes : Les probables titulaires marseillais

L’OM va affronter le FC Nantes ce samedi pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Quel onze va aligner André Villas-Boas pour ce match ?

RETOUR DE BENEDETTO ET PAYET?

L’OM devrait évoluer en 4-3-3 pour la réception du FC Nantes ce samedi soir en Ligue 1. André Villas-Boas devrait faire confiance à son gardien, Steve Mandanda. En défense, Sakai devrait évoluer à droite avec Amavi à gauche. Pour la charnière centrale, Leonardo Balerdi n’a pas convaincu face à Porto ce mercredi. Il pourrait céder sa place à Duje Caleta-Car aux côtés d’Alvaro.

Le coach devrait s’appuyer sur trois joueurs au milieu de terrain : Rongier, Kamara et Sanson… Ce dernier ne s’est pas entraîné avec le groupe ce vendredi à cause d’une fièvre. Il pourrait être remplacé par Pape Gueye ou Michaël Cuisance. Pour l’attaque, Dario Benedetto pourrait faire son retour après ses deux frappes face à Porto. L’Argentin a été plus remuant que Valère Germain lorsqu’il est entré en jeu. Sur les ailes, Thauvin occupera son couloir droit. A gauche, AVB pourrait titulariser Dimitri Payet ou refaire confiance à Luis Henrique qui était aligné face au FC Porto.

LE ONZE EN 4-3-3

Mandanda

Sakai – Alvaro -Caleta-Car – Amavi

Kamara

Rongier – Sanson (ou Cuisance ou Gueye)

Thauvin – Benedetto – Payet (ou Luis Henrique)

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Pelé, Vanni

Défenseurs:

Alvaro, Sakai, Caleta-Car, Amavi, Balerdi, Nagatomo

Milieux :

Rongier, Cuisance, Sanson, Strootman, Gueye, Kamara, Khaoui

Attaquants :

Payet, Aké, Germain, Benedetto, Henrique, Thauvin