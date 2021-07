Le onze de départ de Jorge Sampaoli avec un milieu inédit : Gerson, Gueye et Rongier ! L’occasion pour les supporters de voir le numéro 8 brésilien à l’oeuvre !

Pour ce second match amical, Jorge Sampaoli fait confiance à Leonardo Balerdi, Alvaro Gonzalez, Kamara et Amavi en défense. Au milieu : un trio Rongier, Gueye et la première de Gerson !

Sur les ailes, ce sera Henrique et Payet. Bamba Dieng est seul en pointe, préféré à Dario Benedetto. Coup d’envoi dès 18h en direct sur la chaîne Twitch de l’Olympique de Marseille !

LE ONZE DE SAMPAOLI

SimonKamara – Alvaro – Balerdi – AmaviRongier – Gueye – Gerson Henrique Payet Dieng