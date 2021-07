OM – FC Sète : Les Marseille sortent victorieux de leur second match amical !

L’Olympique de Marseille a reçu le FC Sète ce dimanche pour le second match amical de la période estivale ! Les hommes de Sampaoli sortent victorieux grâce à un but de Bamba Dieng et un penalty transformé par Dimitri Payet !

Ce dimanche, Sampaoli a fait confiance à Gerson pour débuter la rencontre face au FC Sète ! Second match amical et seconde victoire pour l’Olympique de Marseille grâce à Bamba Dieng et un penalty transformé par Dimitri Payet !

Durant cette rencontre, les supporters ont pu assister aux premières minutes de Konrad de la Fuente qui a apporté de la profondeur, de la percussion et de la vitesse sur son côté gauche. Le jeune Bamba Dieng a également montré de belles choses lorsqu’il était sur le terrain avec notamment un but et sa qualité de vitesse.

💥 Nos Olympiens s’imposent et enchaînent par une deuxième victoire en préparation dans ce #OMFCS24



🗓 Prochain match jeudi 15 juillet à 21h contre le @ServetteFC pic.twitter.com/lVLd0nTp2U — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 11, 2021

UNE DEFENSE PAS VRAIMENT RASSURANTE

Petite déception cependant côté défense où Leonardo Balerdi et Alvaro Gonzalez n’ont pas été très rassurant. Sampaoli aurait encore quelques matchs pour procéder à des ajustements avant le début de la saison. Il devrait également avoir des recrues à ce poste !

