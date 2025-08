OM – FC Séville : Le onze de De Zerbi avec Garcia !

L’OM joue ce soir son 5e et avant dernier match de présaison à 20h00 face au FC Séville. Roberto De Zerbi et ses hommes veulent poursuivre leur préparation estivale de la meilleure des manières avant de retrouver la Ligue 1 dans un peu moins de deux semaines. Le coach italien propose son onze type avec un changement notable, Ulisses Garcia fait son retour et la recrue Egan-Riley retrouve le banc.

📝 𝐋𝐞 𝐗𝐈 aligné par 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐃𝐞 𝐙𝐞𝐫𝐛𝐢 🇮🇹 pour #OMSevillaFC ! 👇 pic.twitter.com/dTQYE1WUIS — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 2, 2025

Rulli

Murillo, Balerdi, Medina, Garcia

Gomes, Hojbjerg, Rabiot

Greenwood, Gouiri, Rowe