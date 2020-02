OM – FCN // Les Notes de FCM : Kamara, au dessus du lot, Benedetto perdu de vue…

L’Olympique de Marseille fait un très gros coup au classement en allant s’imposer deux buts à un à Lille.

Retour sur les prestations individuelles des marseillais avec les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S. Mandanda: 5/10

Impuissant…

Cette fois-ci, le miracle était très difficilement atteignable. Les trois buts qu’il encaisse ne sont pas pour lui. Libombé l’ajuste de près, et esseulé, d’une tête implacable puis la frappe de Bamba est parfaitement placé (et il semble gêné par le Nantais devant lui) avant qu’il ne doive se résoudre à aller chercher le ballon au fond des filets suite à un énorme cafouillage dans les arrêts de jeu. Un match de m…e à vivre !

B. Sarr : 3,5/10

Défensivement absent…

Sur les deux premiers buts encaissés, Bouna Sarr est impliqué… Ou il ne l’est pas assez justement. Sur le premier, il se fait manger en un contre un face à K.Bamba (35′) et sur le second, il est trop haut et ne gène absolument pas ce même Bamba (53′). Alors certes, il s’est dépensé offensivement et a tenté d’apporter des solutions à ses partenaires mais n’a fait aucune grande différence. Un match raté…

D.Caleta-Car : 4/10

Un contexte plus difficile pour lui mais toujours un pied précieux…

Avec des Nantais qui ont un peu fui l’axe et sont plus passés par les côtés, il a moins eu l’occasion de démontrer sa supériorité physique. Il est tout de même resté précieux dans son jeu de passes dans un rôle de meneur de jeu très reculé. Il est l’Olympien qui a touché le plus de ballons (92) et a cherché certaines passes difficiles, qu’il n’a pas toujours réussies (6 longs ballons réussies sur 12), mais qui ont le mérite de faire avancer le jeu. Il est également l’auteur d’un excellent retour express où il a parcouru l’ensemble du terrain après un corner marseillais (76′).

Alvaro : 3,5/10

Rarement dans le contrôle, il a en plus de ça joué de malchance…

Il reste bien présent dans le combat, dans l’envie mais il a tendance à trop souvent être à la limite… Même dans son placement, il n’est pas impeccable comme sur cette situation à la 20′ où il couvre le hors-jeu. Sur le second but nantais, certes il laisse du temps à Bamba (53′) mais avait trop de choses à gérer en même temps à cause de l’abandon sur cette situation de Sarr. Il a essayé d’impulser une révolte offensive en seconde période avec un beau rush balle au pied (60′) et une occasion sur corner (86′) mais a manqué de réussite. Un manque de réussite cruel encore lorsque à la 90′, il est forcé au csc après un cafouillage… Première défaite pour lui en Ligue 1.

J.Amavi : 4/10

Beaucoup d’agressivité et de volonté…

Il avait décidé de tacler, souvent de manière virile mais correcte (3 tacles réussis) ce qui a eu le mérite d’impulser de la combativité à son équipe. Malheureusement, il est, lui aussi, aux abonnés absents sur le but nantais (35′) et prend un carton jaune pour un excès d’engagement juste avant le retour aux vestiaires. Généralement présent sur le volet défensif (5 interceptions, 4 dégagements), il s’est souvent porté vers l’attaque mais sans rien produire de bien concret au final (1 centre, 0 passe clé, 0 tir).

B. Kamara : 6,5/10

Sans aucun doute, le meilleur Marseillais sur ce match…

Omniprésent sur le terrain, le minot a été resplendissant dans les duels et autoritaire dans ses interventions. À l’image de ce tacle de patron à la 31′ sur une contre-attaque nantaise. Dans son utilisation du ballon, cela a également été très propre (90% de passes réussies) comme le prouve sa passe décisive sur le but de Morgan Sanson (38′). Remplacé par Kevin Strootman pour les dix dernières minutes.

V.Rongier : 4/10

Mieux mais tout de même fautif au pire moment…

Il a retrouvé des couleurs mais est malheureusement incriminé dans l’action amenant le but clé du match, le second des nantais. Il est bien pressé par ses ex-partenaires, dans l’axe à 35 mètres des cages, et perd le ballon. Fatal pour l’OM, pas en place défensivement, qui est immédiatement sanctionnée derrière. Dur car jusque là, Rongier avait fait preuve d’abnégation dans le volet défensif et se portait intelligemment aux abords de la surface adverse (3 passes clés, 2 frappes, 1 cadrée). Lorsque l’on est dans une mauvaise passe malheureusement, il y a souvent un grain de sable qui vient tout dérégler… Remplacé par Marley Aké (80′), auteur d’une ou deux bonnes actions notamment une percée intéressante une minute après son entrée en jeu.

M.Sanson : 6/10

L’un des rares éléments réellement dangereux côté marseillais…

Morgan Sanson a encore été un exemple à suivre pour ses partenaires. Il s’est rendu disponible entre les lignes, a tenté plusieurs appels dans la profondeur et s’est mis fréquemment en position de tir (5 frappes, record du match). Alors certes, il ne fait pas tout bien et il a encore beaucoup de déchet dans ses choix de jeu mais il a le mérite de ne jamais baisser les bras. Défensivement et offensivement. Buteur marseillais du soir sur une splendide frappe (enfin levée) de 25 mètres.

D.Payet : 5/10

Le Payet de la saison dernière en première mi-temps, celui de cette année en seconde période…

Lors du premier acte de la rencontre, le Réunionnais a eu du mal à se montrer influent, a raté plusieurs transmissions et n’a réussi qu’une seule fois a bien tiré un coup de pied arrêté (42′). Au retour des vestiaires, on a retrouvé la version 2020 de Payet. Celle qui réussit ses gestes techniques, ses dribbles, qui met en danger l’adversaire sur la majorité des coups de pieds arrêtés qu’il tire et qui se comporte en leader incontesté de l’attaque marseillaise. Beaucoup de ballons perdus donc (surtout en première période) mais encore 4 passes clés, 5 dribbles réussis et 2 frappes dangereuses. Insuffisant sur 90 minutes.

V. Germain : 5/10

Sur l’échelle de Valère Germain, ce n’était pas trop mal…

L’ex-monégasque s’est montré remuant et malgré le fait qu’il ait été assez peu trouvé dans le jeu (25 ballons touchés seulement), il a réussi quelques gestes intéressants. Comme ce bon centre de la 45′ ou cette astucieuse remise de la 69′. 2 tirs, 2 passes clés et des retours défensifs à foison, ce n’est toujours pas la panacée mais il a au moins eu une utilité sur le terrain…

D.Benedetto : 2,5/10

Le néant ou presque…

1 tir (peu dangereux) et 1 passe clé en 90 minutes, une influence dans le jeu inexistante et de très grosses difficultés qui se confirment. Moins tranchant également dans son pressing, il n’a causé aucun problème aux poètes Pallois et Girotto et leur a laissé tout le loisir de relancer comme ils le voulaient. Un vrai mauvais match d’attaquant. Un de plus, serait-on tenté de dire…

LE COACH

André Villas-Boas : 4/10

Battu tactiquement par Gourcuff…

Son équipe a répondu aux Nantais dans l’agressivité mais a tout de même continué à se faire déborder sur les côtés et à souffrir sur les phases de transitions. Les deux premiers buts viennent des ailes. Comme il l’a confessé en après-match, il pensait que son équipe reprendrait le contrôle des opérations après l’égalisation mais la réussite avait décidé de changer de camp sur ce match.