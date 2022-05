OM – Feyenoord : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit Feyenoord ce soir à 21h à l’occasion des demi-finales retour de Conference League. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Feyenoord aura lieu à 21h au stade Vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Canal+Sport et M6.

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Simon, Lopez

Défenseurs :

Kolasinac, Luan Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Mmadi

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Guendouzi, Gueye

Attaquants :

Bakambu, Ünder, Dieng, Milik, Payet, Harit, Benyahia

🗣 𝗟𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 convoqué par le coach Sampaoli pour la demi-finale retour d’#UECL face au Feyenoord ! 👥#OMFEY ⚔️ pic.twitter.com/3nt5n902lb — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 4, 2022

Les onze probables

OM :

Mandanda

Saliba Caleta-Car Luan Peres

Rongier Guendouzi Gueye

Gerson

Harit Milik Payet

Feyenoord :

Marciano

Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia

Aursnes, Kokcu

Nelson, Til, Sinisterra

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places).

L’Arbitre de cet OM – Feyenoord

L’arbitre du match entre l’OM et Feyenoord est Sandro Schärer. Il sera assisté par deux compatriotes, Stephane De Almeida et Bekim Zogaj. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par l’Ecossais William Collum. Les deux arbitres assistants vidéo seront les Italiens, Marco Di Bello et Massimiliano Irrati.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 70%)

– Pourcentage de pluie : 20%

– Température 18°C / ressentie 17°C

– Vent : ESE 7 km/h

– Taux d’humidité : 66%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – Feyenoord

Victoires de l’OM : 0 Matchs nuls : 1 Victoires Feyenoord : 1

Déclarations d’avant-match

« On a d’abord joué à domicile puis à l’extérieur depuis le début de la saison, là c’est une opportunité que nous donne le football d’inverser le résultat du match aller. C’est un match qu’on aurait pu gagner aussi. Cela a été un match très disputé avec beaucoup d’occasions. On espère que celui-ci sera différent, plus semblable à la première mi-temps de Lyon, parce que c’est là que se trouve la clé de la qualification. Cela dépendra essentiellement de l’idée de s’installer dans le camp adverse, et de dominer à partir de ce contrôle footballistique. On l’a vu tout au long de la saison, c’est grâce à cela que nous sommes encore en course. Si on s’énerve on risque de se trouver face à des situations défavorables. On a une forme de jeu, il faut qu’on la respecte » Jorge Sampaoli– Source : Conférence de presse (04/05/22)

« J’ai vraiment envie de jouer demain. C’est une demi-finale dans un très grand stade. Ce qui est surtout spécial, c’est la demi-finale, souligne le coach de 43 ans. On a l’expérience de toute la saison. On a vu la semaine passée que Marseille peut aussi très bien jouer en contre-attaque. C’est difficile à lire le jeu de Marseille. Payet joue parfois en tant qu’attaquant, parfois sur la gauche. Cette équipe aime avoir le ballon pour créer des occasions. On peut faire des contre-attaques si on joue haut. La meilleure position de Payet, ce serait à côté de moi sur le banc (sic). Il y a plein de très bon joueurs. Marseille et Feyenoord sont deux équipes très offensives. On n’attend pas de changements dans la composition. On ne joue pas 90 minutes uniquement offensivement. Demain aussi, on devra défendre. Je veux que mes joueurs gagnent le match. La saison a été fantastique pour Feyenoord en Europe et en championnat. Marseille a un peu changé son système au match aller en deuxième période. Contre Lyon, j’ai vu un match complètement différent. Quand on joue contre Marseille, on sait qu’ils sont très forts sur les côtés. Marseille savait que l’on allait jouer offensif au match aller. Chaque équipe doit s’adapter à notre manière de jouer. Je crois que l’on a eu plus d’occasions que Marseille à l’aller. Il y a quelques choix des joueurs qui auraient pu mieux finir les actions. A ce niveau, chaque erreur se paye. On a bien joué au foot pour arriver jusqu’ici. On va essayer de jouer avec la même intensité. On va avoir les deux phases pour les deux équipes. Notre but, c’est de presser haut et d’être fort défensivement. » Arne Slot – source : Conférence de presse (04/05/2022)