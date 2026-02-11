OM : fin de l’aventure De Zerbi, un duo face à Strasbourg ?

L’Olympique de Marseille a officialisé ce mercredi la séparation immédiate avec son entraîneur Roberto De Zerbi, moins de 24 heures après la lourde défaite 5-0 à Paris SG. Pour la réception de Strasbourg samedi (17 h, 21e journée de Ligue 1), un tandem intérimaire devrait diriger l’équipe.

De Zerbi et l’OM se séparent par accord mutuel

L’Olympique de Marseille a annoncé ce mercredi matin la fin de sa collaboration avec Roberto De Zerbi, survenue par accord mutuel, alors que le club traverse une période sportive délicate : élimination en phase de poules de la Ligue des champions, série de résultats en dents de scie et lourde défaite dans le Classique face au Paris Saint-Germain (0-5). Cette décision a été prise après des discussions impliquant le propriétaire, le président et le directeur sportif du club.

Sur le plan comptable, De Zerbi avait conduit l’OM à une deuxième place en Ligue 1 lors de la saison précédente, mais son exercice en cours s’est révélé plus complexe, avec des difficultés à stabiliser les résultats et l’équipe.

Interim face à Strasbourg : Abardonado et Ferrier en piste

Pour le prochain match de Ligue 1 face au RC Strasbourg samedi au Stade Vélodrome, c’est un duo intérimaire qui devrait être sur le banc : Jacques Abardonado et Romain Ferrier, ce dernier étant l’entraîneur de la réserve de l’OM. Selon les informations de RMC Sport, ce tandem est pressenti pour assurer l’intérim en l’absence d’un entraîneur principal désigné.

OM : Sergio Conceição aussi dans la short list ? – https://t.co/qP3EfRwlyy — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 11, 2026



Ce choix temporaire s’inscrit dans une période de transition pour l’OM, qui doit à la fois gérer une fin de saison exigeante en championnat et définir un projet sportif clair pour l’avenir du club en Ligue 1 et en coupes.

Alors que l’OM cherche désormais un successeur à De Zerbi, plusieurs pistes sont évoquées dans les médias spécialisés, mais aucune nomination officielle n’a encore été faite à ce stade. L’accent est mis sur la nécessité de stabiliser l’équipe rapidement après cette période de turbulence.