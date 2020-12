Débat Foot Marseille est en direct sur Twitch et YouTube en streaming à partir de 17h30 ce jeudi. Football Club de Marseille vous retrouve en studio avec avec nos journalistes Benjamin Courmes et Mourad Aerts. Ils seront accompagnés d’Azir, spécialiste des jeunes et de Thierry Audibert ! Au menu : décrassage Man City – OM, quel onze face à Monaco et le projet OM Next Generation…

Le replay sera disponible sur YouTube.

