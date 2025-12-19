OM : FINANCES, MCCOURT remet 98M€ ! On décrypte les grandes annonces de Longoria

Le replay de l’émission spéciale consacrée à l’Olympique de Marseille est désormais disponible sur la chaîne YouTube Football Club de Marseille. Un rendez-vous riche en débats et en analyses, centré sur le bilan de mi-saison de Pablo Longoria et les grandes orientations du projet marseillais.

Au programme, un décryptage complet de la première partie de saison de l’OM, avec un focus sur l’appel à l’équilibre émotionnel lancé par la direction, la place de Roberto De Zerbi dans le projet à long terme, ainsi que le rôle majeur de Mason Greenwood. Le mercato hivernal est également au cœur des discussions, entre ventes nécessaires, effectif à protéger et ajustements ciblés attendus cet hiver.

L’émission aborde aussi la question centrale de la stabilité financière, avec un débat sur l’investissement massif de Frank McCourt, les pertes structurelles du club et l’obligation de qualification en Ligue des champions pour assurer l’avenir économique de l’OM.

Enfin, un retour historique marquant sur plusieurs dates clés de l’histoire olympienne précède l’avant-match Bourg-en-Bresse – OM, avec les enjeux sportifs, les absences liées à la CAN et les interrogations autour du onze de départ.

👉 Le replay est à retrouver dès maintenant sur la chaîne YouTube Football Club de Marseille.