OM : Flamboyant, Greenwood puissance 10 !

L’Olympique de Marseille peut compter sur un homme en pleine confiance : Mason Greenwood. En signant un doublé retentissant lors du succès marseillais à l’Allianz Riviera face à l’OGC Nice (1-5), l’attaquant anglais a une nouvelle fois confirmé son statut de leader offensif. Avec désormais 10 buts en Ligue 1, Greenwood poursuit une dynamique impressionnante qui en fait l’un des joueurs les plus décisifs du championnat.

Arrivé en juillet 2024, le joueur s’est rapidement intégré au système de Roberto De Zerbi, jusqu’à devenir l’un des moteurs de l’attaque olympienne. À Nice, sa précision, son sang-froid et sa capacité à peser sur la défense adverse ont été déterminants. Chaque ballon touché a semblé créer une menace, confirmant encore un peu plus son rôle central dans l’animation offensive de l’OM.

Un record marquant dans l’histoire du club

Avec ce nouveau doublé, Mason Greenwood n’a pas seulement guidé l’OM vers une victoire éclatante : il a également franchi un cap historique. L’Anglais est devenu le troisième joueur le plus rapide de l’histoire du club à atteindre les 30 buts en Ligue 1, avec seulement 46 matchs disputés dans le championnat. Seuls deux légendes marseillaises le devancent : Josip Skoblar (38 matchs) et Gunnar Andersson (34 matchs). Une performance qui le place déjà parmi les grands noms de l’attaque olympienne.

Greenwood est aussi devenu le meilleur buteur actuel de Ligue 1 avec ces 10 réalisations, dépassant d’une unité le Strasbourgeois Joaquin Panichelli. Une preuve supplémentaire de l’impact énorme qu’il a sur le championnat depuis le début de la saison.

De Zerbi souligne une progression mentale et physique



Interrogé sur la montée en puissance de son attaquant, Roberto De Zerbi a salué les progrès constants du joueur : « Il progresse. Je pense que c’est d’abord mental, mais aussi physique, avec l’enchaînement des matchs. On ne peut pas toujours offrir la même intensité pendant quatre-vingt-dix minutes. C’est à nous de le gérer, mais surtout à lui de vouloir faire cet effort. »

Le technicien italien a également insisté sur l’évolution globale du joueur : « Je crois qu’il est vraiment en train de devenir un joueur complet. Il ne faut pas oublier qu’il a eu deux saisons quasiment à l’arrêt alors qu’il n’a que 24 ans. L’année dernière était sa première vraie saison complète, dans un club avec beaucoup d’attentes. »

De Zerbi souligne aussi la maturité croissante du joueur : « Cette saison, il est encore plus habitué au maillot, à nos demandes. Il est bien entouré, il a une famille solide. C’est un garçon intelligent qui comprend très vite. »

Entre son efficacité chirurgicale, sa progression constante et la confiance totale de son entraîneur, Mason Greenwood s’est imposé comme l’un des atouts majeurs de l’OM. Son début de saison, brillant et régulier, confirme son importance croissante au sein du vestiaire et son influence toujours plus grande sur les résultats marseillais.