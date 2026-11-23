Pourquoi cet OM est-il si fragile ? Rendez-vous ce lundi 23 novembre à 17h30 pour Débat Foot Marseille, présenté par Nicolas Filhol avec Jean-Charles De Bono et notre invité Massimo Stern, au lendemain de la défaite 2-3 face au Mans.

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Le nouveau numéro de DFM est à suivre dans le lecteur ci-dessus ou sur la page YouTube de l’émission↗. Après cette soirée au Vélodrome, le plateau reviendra sur le résultat, le contenu de la rencontre et les questions que pose cette défaite pour la suite de la saison.

OM – Le Mans : le décrassage à froid

L’émission commencera par une analyse d’OM – Le Mans (2-3). Simple accident après cinq victoires consécutives ou signal d’alarme ? À quel moment les Marseillais ont-ils perdu le contrôle du match ? Le résultat, le jeu proposé et la réaction de l’équipe seront au centre de cette première séquence. Pour retrouver les éléments de la rencontre avant le direct, consultez les chiffres du match OM – Le Mans↗. Les intervenants s’interrogeront également sur ce que ce revers change dans la dynamique marseillaise.

Genesio, les leaders et la maîtrise collective en débat

Le grand débat portera sur la fragilité de l’OM. Pourquoi cette équipe semble-t-elle perdre ses repères après un but encaissé ? Manque-t-elle de maîtrise, de caractère ou de leaders ? Nicolas Filhol, Jean-Charles De Bono et Massimo Stern discuteront de ces questions. L’organisation tactique et la gestion du rythme feront aussi partie du programme : Bruno Genesio doit-il revoir ses choix, et l’OM joue-t-il trop vite lorsqu’il devrait contrôler davantage ? Retrouvez également les problèmes relevés par Genesio après Le Mans↗.

L’OM est-il trop dépendant d’Højbjerg ?

Forfait car malade, Pierre-Emile Højbjerg occupera une place importante dans les échanges. Le débat posera la question de son poids dans l’équilibre collectif et de la capacité de l’équipe à conserver de la maîtrise en son absence. Le niveau individuel de l’effectif, les ambitions de podium et le premier problème à régler pour Genesio compléteront le programme. Donnez votre avis dans le chat dès 17h30 et posez vos questions au plateau.