Retrouvez en replay Débat Foot Marseille du lundi 23 novembre, consacré à la fragilité de l’OM après sa défaite 2-3 face au Mans. Nicolas Filhol présente l’émission avec Jean-Charles De Bono et notre invité Massimo Stern.
Le lecteur ci-dessus donne accès à ce numéro de DFM, également disponible sur la page YouTube de l’émission. Au programme : le décrassage de la rencontre au Vélodrome, les difficultés collectives marseillaises et les interrogations sur la suite de la saison.
OM – Le Mans : comprendre la défaite 2-3
La première partie est consacrée au retour à froid sur OM – Le Mans. Le résultat, le contenu du match et la réaction de l’équipe constituent les principaux axes de cette séquence. Simple accident après cinq victoires consécutives ou signal d’alarme : c’est l’une des questions au programme. À quel moment les Marseillais ont-ils perdu le contrôle de la rencontre ? Ce revers remet-il en cause leur dynamique précédente ? Retrouvez aussi les chiffres du match OM – Le Mans pour compléter ce retour sur la soirée.
Pourquoi cet OM est-il si fragile ?
Le grand débat s’articule autour de la maîtrise collective, du caractère et de la présence de leaders. Pourquoi l’équipe semble-t-elle perdre ses repères après un but encaissé ? Bruno Genesio doit-il revoir son organisation tactique ? La gestion du rythme et la capacité à contrôler un match font partie des thèmes retenus. Ces interrogations prolongent les problèmes relevés par Genesio après Le Mans. Le programme aborde également le niveau individuel de l’effectif et la place des responsabilités collectives dans cette défaite.
Højbjerg et les ambitions de podium
L’absence de Pierre-Emile Højbjerg, forfait car malade, constitue un autre axe de l’émission. Quel poids le milieu danois représente-t-il dans l’équilibre de l’OM ? L’équipe dépend-elle trop de lui pour maîtriser ses rencontres ? Les ambitions de podium, les inquiétudes pour la suite de la saison et les priorités de Genesio complètent le programme de ce numéro avec Nicolas Filhol, Jean-Charles De Bono et Massimo Stern. Partagez votre avis sur ces questions dans les commentaires.