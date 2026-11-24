Retrouvez en replay Débat Foot Marseille du lundi 23 novembre, consacré à la fragilité de l’OM après sa défaite 2-3 face au Mans. Nicolas Filhol présente l’émission avec Jean-Charles De Bono et notre invité Massimo Stern.

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Le lecteur ci-dessus donne accès à ce numéro de DFM, également disponible sur la page YouTube de l’émission↗. Au programme : le décrassage de la rencontre au Vélodrome, les difficultés collectives marseillaises et les interrogations sur la suite de la saison.

OM – Le Mans : comprendre la défaite 2-3

La première partie est consacrée au retour à froid sur OM – Le Mans. Le résultat, le contenu du match et la réaction de l’équipe constituent les principaux axes de cette séquence. Simple accident après cinq victoires consécutives ou signal d’alarme : c’est l’une des questions au programme. À quel moment les Marseillais ont-ils perdu le contrôle de la rencontre ? Ce revers remet-il en cause leur dynamique précédente ? Retrouvez aussi les chiffres du match OM – Le Mans↗ pour compléter ce retour sur la soirée.

Pourquoi cet OM est-il si fragile ?

Le grand débat s’articule autour de la maîtrise collective, du caractère et de la présence de leaders. Pourquoi l’équipe semble-t-elle perdre ses repères après un but encaissé ? Bruno Genesio doit-il revoir son organisation tactique ? La gestion du rythme et la capacité à contrôler un match font partie des thèmes retenus. Ces interrogations prolongent les problèmes relevés par Genesio après Le Mans↗. Le programme aborde également le niveau individuel de l’effectif et la place des responsabilités collectives dans cette défaite.

Højbjerg et les ambitions de podium

L’absence de Pierre-Emile Højbjerg, forfait car malade, constitue un autre axe de l’émission. Quel poids le milieu danois représente-t-il dans l’équilibre de l’OM ? L’équipe dépend-elle trop de lui pour maîtriser ses rencontres ? Les ambitions de podium, les inquiétudes pour la suite de la saison et les priorités de Genesio complètent le programme de ce numéro avec Nicolas Filhol, Jean-Charles De Bono et Massimo Stern. Partagez votre avis sur ces questions dans les commentaires.