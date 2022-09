OM – Francfort (0-1) : Marseille se rate, grosse désillusion !

Igor Tudor a décidé de titulariser Gerson et de laisser Guendouzi sur le banc. Alors que l’on attendait un gros pressing marseillais, le début de match est poussif, avec pas mal d’erreurs techniques, surtout dans la relance. L’OM se met en difficulté. Bon débordement de Tavares qui centre en retrait pour Payet, son contrôle offre une possibilité de frappe pour Sanchez qui ne cadre pas, de peu (12′). Une belle action qui ne cache pas les difficultés défensive de l’OM dans ce début de match, souvent en retard. Tavares part à la limite du hors jeu, il centre en retrait pour Longoria qui ne cadre pas, l’arbitre signale finalement un hors jeu (24′). Kolo Muani s’avance et frappe de loin, pas assez fort pour inquiéter Lopez. Suite à un coup franc, sur un centre, Balerdi est proche de couper le ballon, Sanchez aussi… les deux sont trop court (37′). Sur un ballon anodin, Bailly tente un amorti poitrine, il perd le ballon et les défenseurs sont attentistes, Rongier rate son interception et fait une passe décisive à Lindström qui termine (0-1 / 44′). Les marseillais ne mettent pas assez d’intensité et se retrouvent menés à la mi-temps. Tudor va devoir changer quelque chose.

L’OM repart sur le même faux rythme et Francfort attend pour contrer. Sur une passe de Jakic déviée par Kolasinac, Lindström tente sa chance du droit dans un angle fermé et trouve la transversale de Lopez (54′). L’OM est en train de couler, Bailly laisse filer côté gauche, heureusement le centre est contré. Tudor sort ses trois offensifs, Gerson, Sanchez et Payet, Under, Harit et Suarez (59′). Directement, les marseillais s’offre une occasion, Clauss hérite d’un ballon dans la surface et frappe, sur Trapp (61′). Bailly sort sur blessure, il n’y a pas de défenseur sur le banc, Guendouzi entre ce qui pousse Rongier à droite, Clauss passe à gauche, Tavares axe gauche. Suarez est trouvé en profondeur, il centre en retrait, Rongier prend son temps mais frappe sur le gardien, il y avait mieux à faire (66′). Centre en retrait de Under après un une-deux, Suarez se rate (70′). Deux grosses occasions ratées. L’OM prend un contre, Kolo Muani est parfaitement servi par Kamada, l’attaquant élimine et frappe mais il bute sur Lopez, décisif (75′). Kamada est trouvé en profondeur, il file au but et marque le 2-0, mais le but est annulé pour hors jeu (80′). Kolasinac se fait manger par Kolo Muani, il sert Kamada qui voit sa frappe sortie par un arrêt décisif de Lopez (81′). Sur le contre, Rongier hésite à centrer alors qu’il y avait du monde dans la surface. Action confuse dans les arrêts de jeu dans la surface des Allemands, mais finalement l’arbitre ne siffle rien. Cet OM est trop brouillon pour espérer quelque chose, Francfort est venu pour proposer un gros bloc et a réussi son coup !