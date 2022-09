OM – Francfort : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit Francfort ce soir à 21h à l’occasion du match de la 2e journée de Ligue des Champions. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Francfort aura lieu ce soir à 21h au Stade Vélodrome. Le match sera retransmis sur Canal Plus Foot et RMC Sport 1.

Le groupe de l’OM

Gardiens :

Pau Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Tavares, Balerdi, Clauss, Bailly, Kaboré, Kolasinac

Milieux de terrain :

Guendouzi, Veretout, Gueye, Gerson

Attaquants :

Harit, Payet, Suarez, Ünder, Sanchez

Le groupe de Francfort

Gardien :

Trapp, Grahl, Ramaj

Défenseurs :

Ndicka, Tuta, Hasebe, Chandler, Smolcic

Milieux :

Jakic, Dina Ebimbe, Kamada, Rode, Lindstrom, Sow, Götze

Attaquants :

Kolo Muani, Alario, Borré, Knauff, Alidou.

Les onze probables

OM :

Lopez

Balerdi Bailly Kolasinac

Clauss Veretout Rongier Nuno Tavares

Gerson Payet

Alexis Sanchez

Francfort :

Trapp

Tuta Ndicka Hasebe

Knauff Dina Ebimbe Sow Alidou

Kamada, Götze

Borré

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places).

L’Arbitre de cet OM – Francfort

L’arbitre du match entre l’OM et Francofrt sera Jose Maria Sanchez Martinez.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 99%)

– Pourcentage de pluie : 47%

– Température 25°C / ressentie 25°C

– Vent : SE 20 km/h

– Taux d’humidité : 72%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – Francfort

Victoires de l’OM : 0 Matchs nuls : 0 Victoires Francfort : 2

Déclarations d’avant-match

« Evidemment j’ai un message pour nos supporters, et c’est toujours le même, que l’on ait demain une grande fête du foot dans un très beau stade avec une grande tradition. Notre bilan est meilleur généralement à l’extérieur qu’à domicile. Ça nous donnera encore un peu plus de motivation. À chaque fois que l’on joue en Europe, c’est toujours dans de belles villes, de beaux stades, il y a toujours de l’excitation. Oui l’OM joue un peu comme une équipe de Bundesliga. Ils pressent très bien, on presse très bien, c’est pour ça que je suis très content pour demain. » Oliver Glasner – Source : Conférence de presse (12/09/2022).

« Je ne peux pas juger sur un match. C’est une équipe forte, avec de bons joueurs. On a analysé les derniers matchs, pour préparer notre rencontre. J’ai déjà mon équipe a préparé, je ne peux pas analyser tous les matchs de l’adversaire non plus. J’invite les supporters à ce que ce soit une fête du football. Le match sera suivi à travers le monde, il faut vraiment que les supporters parviennent à soutenir le club et montrer que ce sont de bons supporters. Je suis sûr que ce sera le cas et j’espère qu’on parviendra à décrocher un bon résultat. » Igor Tudor– Source : Conférence de presse (12/09/2022).