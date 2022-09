OM – Francfort : Les supporters allemands veulent refaire le coup du Camp Nou au Vélodrome ?

Les supporters de l’Eintracht Francfort aurait prévu de se déplacer en masse pour le match de Ligue des Champions entre l’Olympique de Marseille et le club Allemand.

Les images avaient fait le tour du monde la saison dernière : 30 000 supporters de l’Eintracht Francfort débarquaient en Espagne à l’occasion du quart de finale retour de la Ligue Europa, d’après les médias espagnols, 20.000 étaient présent au Camp Nou pour assister à la qualification de leur équipe face au FC Barcelone. Les Allemands s’étaient alors imposés et s’étaient ouvert les portes des demi-finales. Les fans du club voudraient désormais reproduire l’opération en Ligue des Champions lors du déplacement au Stade Vélodrome le 13 septembre prochain lors de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’Eintracht Francfort. Les supporters allemands seraient en train de prévoir un déplacement de grande envergure à Marseille.

Les supporters Allemands s’organisent sur les réseaux sociaux

Les Allemands seraient déjà en train d’organiser leurs déplacements sur les réseaux sociaux. Ils auraient l’intention d’utiliser un VPN pour contourner les restrictions de ventes. Ils souhaiteraient former un véritable mur blanc dans l’enceinte même du stade Vélodrome. Si les supporters marseillais souhaitent éviter que le stade résonne aux chants de l’Eintracht Francfort, il faudra prendre sa place le plus rapidement possible et ne pas l’a revendre

Je viens d’apprendre que les supporters de l’Eintracht Francfort souhaite faire une Barcelone 2.0 en envahissant le stade vélodrome. Je pense qu’ils ne savent pas où ils vont mettre les pieds. Bon courage. — Emboucaneur_13 (@Emboucaneur_13) September 1, 2022