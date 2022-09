OM – Francfort : Le onze d’Igor Tudor avec Gerson !

C’est le deuxième match de la saison de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions ! Pour la réception de Francfort, Igor Tudor a choisi, comme prévu, de titularisé Payet et Balerdi.

L’Olympique de Marseille retrouve la Ligue des Champions après avoir enchaîné par une sixième victoire ce samedi face au LOSC en Ligue 1. Pour cette rencontre, Igor Tudor a fait des choix. Balerdi est titularisé en défense centrale comme annoncé en conférence de presse Il est accompagné par Bailly et Kolasinac.

Intraitable depuis le début de la saison, Jonathan Clauss est aligné à droite, Tavares occupe le poste de piston gauche. Valentin Rongier est de retour dans le onze après sa suspension face à Lille. Il est accompagné par Veretout. En attaque, Igor Tudor aligne Dimitri Payet comme annoncé il y a quelques jours. Gerson est titulaire avec Alexis Sanchez !

Voici le onze de départ de l’OM

Lopez

Balerdi Bailly Kolasinac

Clauss Rongier Veretout Tavares

Gerson Payet

Sanchez

Déclarations d’avant-match

« Evidemment j’ai un message pour nos supporters, et c’est toujours le même, que l’on ait demain une grande fête du foot dans un très beau stade avec une grande tradition. Notre bilan est meilleur généralement à l’extérieur qu’à domicile. Ça nous donnera encore un peu plus de motivation. À chaque fois que l’on joue en Europe, c’est toujours dans de belles villes, de beaux stades, il y a toujours de l’excitation. Oui l’OM joue un peu comme une équipe de Bundesliga. Ils pressent très bien, on presse très bien, c’est pour ça que je suis très content pour demain. » Oliver Glasner – Source : Conférence de presse (12/09/2022).

« Je ne peux pas juger sur un match. C’est une équipe forte, avec de bons joueurs. On a analysé les derniers matchs, pour préparer notre rencontre. J’ai déjà mon équipe a préparé, je ne peux pas analyser tous les matchs de l’adversaire non plus. J’invite les supporters à ce que ce soit une fête du football. Le match sera suivi à travers le monde, il faut vraiment que les supporters parviennent à soutenir le club et montrer que ce sont de bons supporters. Je suis sûr que ce sera le cas et j’espère qu’on parviendra à décrocher un bon résultat. » Igor Tudor– Source : Conférence de presse (12/09/2022).