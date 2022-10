OM : Francfort vs Tottenham… Le point sur le classement en Ligue des Champions !

Après la rencontre entre l’OM et le Sporting, Francfort a reçu Tottenham. Les deux équipes ont fait un résultat qui arrange bien les Marseillais !

Ce mardi soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de 4-1 face au Sporting ! Une belle victoire des Marseillais qui les remet dans la course à la qualification aux huitièmes de finale de Ligue des Champions.

Juste après la rencontre, Francfort recevait Tottenham pour le deuxième match de ce groupe D. Match nul entre les deux équipes ! Les hommes d’Antonio Conte n’ont pas réussi à prendre les trois points en terre allemande, ce qui remet un peu de suspens dans cette poule ! Un résultat qui arrange les Olympiens à une semaine du déplacement au Portugal pour démarrer la phase retour de ces matchs de poule.

Group D is well and truly open after Marseille’s win over Sporting Lisbon. #Tottenham need to get their #UCL campaign back on track with a home win over #EintrachtFrankfurt next Wednesday. First place is for the taking! #TOTSGE #THFC #COYS #ChampionsLeaguehttps://t.co/vKpCAynfPF pic.twitter.com/ohyNuFas1i

— Peter W Evans (@peterw1evans) October 5, 2022