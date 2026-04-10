OM : Franck McCourt officialise Stéphane Richard à la présidence, “il cochait toutes les cases…”

Le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Franck McCourt, a présenté ce vendredi Stéphane Richard comme nouveau président du club au stade Vélodrome. Une décision qu’il justifie par le besoin de stabilité dans un contexte tendu pour le football français.

Un choix assumé pour relancer l’OM

Face aux médias réunis au Vélodrome, Franck McCourt a officialisé la nomination de Stéphane Richard à la tête de l’Olympique de Marseille. L’homme d’affaires américain a détaillé les raisons de ce choix stratégique dans une période jugée délicate pour le club et pour la Ligue 1.

“C’est avec une grande joie que je vous présente le nouveau président de l’OM. Marseille a besoin d’un très fort leader avec une expérience exécutive, surtout dans le moment présent avec beaucoup de défis à affronter pour le football français, quelqu’un qui connaisse Marseille, a vécu ici. Quand j’ai étudié les différents candidats et que j’ai compris que Stéphane était intéressé – je le connaissais depuis un moment à l’époque où il était PDG d’Orange – il cochait toutes les cases. La décision était assez simple pour moi au final. On a été capable de toute faire de manière rapide et efficace. L’OM a besoin de ce leadership pour ramener la sérénité et le calme au sein du club.”

Ancien dirigeant du groupe Orange, Stéphane Richard dispose d’une solide expérience dans la gestion d’organisations complexes. Un profil qui correspond aux attentes affichées par McCourt, notamment dans un environnement économique et institutionnel instable pour le football français.

La nomination intervient dans un moment clé pour l’OM, confronté à des enjeux sportifs et structurels importants. Le club phocéen cherche à retrouver de la stabilité en interne, tout en restant compétitif en championnat et sur la scène européenne.

« C’est avec plaisir que je vous présente le nouveau président de l’OM, Stéphane Richard. » « Marseille a besoin d’un leader fort. » « Je veux quelqu’un qui connait très bien Marseille, qui a vécu ici, qui a une forte expérience. » pic.twitter.com/88ixRXBi1U — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 10, 2026

Le choix de Stéphane Richard s’inscrit donc dans une volonté de renforcer la gouvernance et d’apaiser le climat autour de l’Olympique de Marseille. En mettant en avant “la sérénité” et “le calme”, Franck McCourt fixe clairement les priorités à court terme.

Reste désormais à observer les premières décisions du nouveau président, dans un environnement où les attentes autour de l’OM restent particulièrement élevées.