OM : Frank McCourt annonce “entamer ce processus” pour “que Marseille passe au niveau supérieur”

Le propriétaire de l’Olympique de Marseille confirme une réflexion stratégique majeure. Dans un entretien accordé au JDD, il annonce vouloir attirer de nouveaux partenaires financiers pour faire franchir un cap au club phocéen.

Une volonté assumée de changer de dimension pour l’OM

Dans un contexte où la compétitivité en Ligue 1 et sur la scène européenne exige des moyens toujours plus importants, Frank McCourt a officialisé sa volonté d’ouvrir le capital de l’Olympique de Marseille. L’homme d’affaires américain explique clairement sa démarche dans les colonnes du Journal du Dimanche : “Je pense que c’est le moment d’entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur. Je suis très fier de ce que nous avons accompli et du respect que nous avons gagné dans le monde du football. Le niveau supérieur, et, espérons-le, le plus haut niveau, nécessitera des investissements supplémentaires. Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir. Il est encore trop tôt pour en dire davantage, on réfléchit, on s’organise, mais on est dans cet état d’esprit.”

🚨Exclusif – Avant de nous emmener sur les traces de son histoire familiale à Boston, Frank McCourt parle de l’OM : situation de Medhi Benatia, succession de Pablo Longoria, fidélité au club, prochaine recherche d’un partenaire stratégique… https://t.co/NHLLarWoi9

via @LeJDD — Jean-François Pérès (@jfperes) March 28, 2026



Arrivé à la tête du club en 2016, Frank McCourt avait déjà injecté des fonds importants dans le projet « OM Champions Project ». Cette nouvelle étape marque une inflexion stratégique : il ne s’agit plus seulement d’investir seul, mais de s’appuyer sur un partenaire capable d’accompagner durablement la croissance du club.

Un tournant structurant pour l’avenir du club marseillais

Cette annonce intervient alors que l’Olympique de Marseille cherche à consolider sa place parmi les clubs majeurs du championnat et à retrouver une stabilité sportive et financière. L’ouverture à de nouveaux investisseurs pourrait permettre d’augmenter les capacités de recrutement, de renforcer l’effectif et d’améliorer les infrastructures.

Dans un football européen dominé par des puissances financières de plus en plus fortes, cette démarche s’inscrit dans une logique observée dans plusieurs grands clubs. Pour l’OM, l’enjeu est clair : franchir un cap et rivaliser plus régulièrement avec les meilleures équipes, en Ligue 1 comme sur la scène continentale.

À ce stade, aucun partenaire potentiel n’a été officiellement identifié, et le processus reste à ses débuts, comme l’a précisé Frank McCourt.