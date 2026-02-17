OM : Frank McCourt fait des choix forts !

L’Olympique de Marseille traverse une zone de fortes turbulences. Dans un communiqué officiel, Frank McCourt a clarifié l’organigramme sportif et institutionnel du club. Décision majeure : Medhi Benatia voit ses responsabilités élargies tandis que Pablo Longoria évolue vers un rôle davantage institutionnel.

Une crise sportive qui accélère tout, Benatia de retour !

La séquence récente illustre la crise OM. Roberto De Zerbi a quitté le banc marseillais, une décision actée par un communiqué publié dans la nuit du 10 au 11 février. Le club y évoquait une décision collective prise « dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison ».

Quelques jours plus tard, Medhi Benatia, alors directeur du football, avait annoncé son départ. L’OM perdait ainsi deux figures centrales de son projet sportif en moins d’une semaine, alimentant les interrogations autour de la stabilité du club.

Dans le même temps, la contestation s’est invitée à l’Orange Vélodrome. Des banderoles visaient directement Frank McCourt et Pablo Longoria, reflet d’un climat tendu autour de la direction.

Frank McCourt redéfinit les rôles

Face à la situation, Frank McCourt a officiellement pris la parole. Le propriétaire a annoncé avoir demandé à Medhi Benatia de prolonger son préavis jusqu’en juin. Le communiqué précise : « Déterminé à assurer l’intérêt supérieur de l’Olympique de Marseille (…) Medhi Benatia (…) pilotera l’ensemble des activités sportives. Le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles. »

Communiqué de presse de Franck McCourt : Déterminé à assurer l’intérêt supérieur de l’Olympique de Marseille et afin d’atteindre les objectifs sportifs de la saison en cours, Frank McCourt a demandé à Medhi Benatia de conserver ses fonctions jusqu’à la fin de la saison.… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 17, 2026

Dans la foulée, Frank McCourt a détaillé sa position : « En tant que propriétaire du club, je viens à Marseille et prends (…) mes responsabilités (…) particulièrement la qualification pour la prochaine ligue des champions (…) Sous la supervision de Medhi Benatia, la nomination d’un nouvel entraîneur sera bientôt annoncée. »

Ce repositionnement acte un changement stratégique clair : Medhi Benatia devient l’homme fort du secteur sportif, tandis que Pablo Longoria conserve un rôle clé dans la représentation institutionnelle de l’OM. Une réorganisation majeure à un moment critique de la saison pour l’Olympique de Marseille.