OM : Frank McCourt investit 300 millions de dollars dans un nouveau projet sportif

Frank McCourt poursuit ses investissements dans le sport, mais cette fois loin du football. Selon Bloomberg, cité par L’Équipe, le propriétaire de l’Olympique de Marseille va engager 300 millions de dollars, soit environ 260 millions d’euros, dans la Premier Jumping League, une nouvelle compétition de saut d’obstacles qui doit débuter en 2027.

Un investissement massif dans le saut d’obstacles

Alors que l’OM cherche actuellement à réduire ses dépenses et à assainir ses finances, Frank McCourt développe parallèlement un nouveau projet sportif d’envergure.

D’après Bloomberg, cité par L’Équipe, l’homme d’affaires américain va investir, via McCourt Global, environ 300 millions de dollars, soit près de 260 millions d’euros, dans la création de la Premier Jumping League.

Cette nouvelle compétition consacrée au saut d’obstacles doit voir le jour en 2027.

L’objectif est de bâtir une ligue structurée autour de 16 équipes, avec la volonté d’attirer certains des meilleurs cavaliers mondiaux.

300 M$ de prix garantis sur trois saisons

L’investissement de McCourt doit notamment permettre de garantir les récompenses distribuées aux participants.

Selon Bloomberg, la Premier Jumping League prévoit ainsi 300 millions de dollars de prix sur ses trois premières saisons.

Deux équipes auraient déjà été vendues pour 50 millions de dollars chacune. Deux autres doivent l’être lors de la première année, tandis que les douze restantes seraient louées.

Frank McCourt explique vouloir structurer davantage une discipline dans laquelle les investissements sont déjà considérables.

« C’est un sport où des milliards et des milliards de dollars sont investis. Il n’existe tout simplement aucun cadre pour contenir un tel afflux. »

Un projet sportif très ambitieux

Les promoteurs de la Premier Jumping League veulent mettre en place une véritable compétition régulière sur plusieurs mois.

Le projet prévoit des équipes clairement identifiées, un calendrier structuré et un système de repêchage. L’ambition affichée est également de provoquer davantage de confrontations entre les meilleurs cavaliers mondiaux.

Ce nouvel investissement montre que Frank McCourt continue donc d’élargir ses activités dans le sport, près de dix ans après son arrivée à la tête de l’OM.

Le contexte ne manquera toutefois pas d’interpeller les supporters marseillais. L’Équipe indiquait récemment que McCourt avait déjà injecté environ 120 millions d’euros dans l’OM depuis le début de l’année 2026 afin de combler les pertes du club.

Dans le même temps, Marseille doit actuellement réduire sa masse salariale et limiter ses dépenses sur le mercato.

L’investissement de 300 millions de dollars dans la Premier Jumping League appartient évidemment à un projet distinct de l’OM, mais son ampleur devrait forcément faire réagir à Marseille.