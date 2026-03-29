OM : Frank McCourt précise pour Medhi Benatia !

Le propriétaire de l’Olympique de Marseille a acté une décision majeure en interne. Dans un entretien accordé au JDD, Frank McCourt confirme que Medhi Benatia quittera ses fonctions de directeur sportif à l’issue de la saison en cours. Une annonce qui structure déjà l’avenir du club phocéen.

Une décision officialisée par Frank McCourt

Le dirigeant américain Frank McCourt a clarifié la situation autour de Medhi Benatia, dont l’avenir suscitait des interrogations. Dans les colonnes du Journal du Dimanche, il a déclaré :

« Après avoir reçu sa démission, je lui ai moi-même demandé de prolonger son préavis et je le remercie d’avoir accepté car c’était essentiel pour terminer la saison. Medhi est un excellent directeur sportif. Il restera jusqu’à la fin de la saison et ensuite ce sera fini. C’est son souhait et c’est ce que nous sommes convenus. »

Cette prise de parole officielle met fin aux incertitudes entourant l’organisation sportive de l’Olympique de Marseille. Elle confirme également que le départ de Medhi Benatia est une décision concertée entre les deux parties.

Un enjeu sportif pour la fin de saison de l’OM

En poste depuis plusieurs mois, Medhi Benatia a occupé un rôle central dans la structuration du secteur sportif de l’OM. Son maintien jusqu’à la fin de l’exercice garantit une certaine stabilité dans une période clé pour le club, engagé dans les objectifs de Ligue 1.

Pour l’Olympique de Marseille, cette transition programmée impose déjà une réflexion sur la succession au poste de directeur sportif. Le calendrier, lui, ne laisse aucun répit : la fin de saison s’annonce déterminante sur le plan sportif comme institutionnel.

Avec cette annonce de Frank McCourt, l’actualité de l’OM prend un tournant stratégique, alors que le club devra rapidement préparer l’après-Medhi Benatia, tout en restant focalisé sur ses performances sur le terrain.