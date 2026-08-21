OM : Frank McCourt sera là ?

Frank McCourt devrait être présent ce vendredi soir au Vélodrome pour assister au premier match de Ligue 1 de la saison entre l’OM et Strasbourg. La présence du propriétaire américain intervient alors que le club marseillais reste confronté à de fortes contraintes financières et n’a toujours enregistré aucune recrue estivale.

McCourt attendu au Vélodrome pour le premier match de la saison

Selon La minute OM, Frank McCourt est attendu dans les tribunes du Vélodrome ce vendredi pour OM-Strasbourg.

Cette rencontre constitue le premier rendez-vous officiel de l’exercice pour les joueurs de Bruno Genesio. Le coup d’envoi d’OM-Strasbourg sera donné à 20h45 au Vélodrome, dans le cadre de la première journée de Ligue 1.

À ce stade, aucune prise de parole de Frank McCourt n’est annoncée. Il n’est donc pas possible de confirmer qu’il s’exprimera avant ou après la rencontre. Sa présence pourrait néanmoins être particulièrement observée, dans un contexte où les supporters marseillais s’interrogent sur la situation économique du club et sur les orientations du projet pour la saison 2026-2027.

Un mercato de l’OM toujours encadré par la DNCG

Le contexte financier donne une importance particulière à cette venue. Le 26 juin, la DNCG a décidé d’imposer à l’Olympique de Marseille un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations. Cette décision limite directement les marges de manœuvre du club sur le marché des transferts.

Quelques semaines plus tard, l’OM n’avait toujours enregistré aucune nouvelle arrivée. L’Équipe relevait déjà fin juillet que le club devait composer avec des contraintes financières importantes et privilégier les ventes avant de pouvoir reconstruire son effectif.

Cette situation reste d’actualité à l’heure du premier match de Ligue 1. Le guide de la saison publié par L’Équipe confirme que l’OM n’a accueilli aucune nouvelle recrue en raison des contraintes financières imposées par la DNCG et l’UEFA, tout en précisant que plusieurs opérations d’achat liées à des options déjà activées ont été financées.

La comparaison avec l’Olympique Lyonnais doit, elle aussi, être établie sur les décisions officielles. La DNCG a encadré la masse salariale de l’OL après son changement de contrôle, tandis que l’OM a vu sa masse salariale et ses indemnités de mutations encadrées.

Dans ce contexte, la présence annoncée de Frank McCourt au Vélodrome pour OM-Strasbourg sera forcément scrutée. Mais tant qu’aucune déclaration officielle n’est programmée, il convient de distinguer les faits établis des attentes autour de cette première soirée de Ligue 1.