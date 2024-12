OM : Futur adversaire, c’est le chaos dans ce club de Ligue 1 !

L’OM va affronter le HAC en Ligue 1 pour son prochain match de 2025 le 5 janvier. C’est très compliqué pour le club normand.

Après l’élimination en Coupe de France ce week-end, Mathieu Bodmer, directeur sportif du HAC a pesté contre ses joueurs. Ce dernier a détruit ses éléments auprès du journal L’Equipe avant de venir au Vélodrome pour la rencontre de Ligue 1 le 5 janvier.

« Je suis énervé. Ça commence à faire beaucoup, a lâché Mathieu Bodmer, le directeur sportif du HAC, auprès de L’Équipe. Les joueurs qui ne veulent pas revenir au club en 2025 ont juste à lever la main. On trouvera des solutions. On a manqué de respect au club, aux supporters, au staff. On a fait une année civile pas loin d’être catastrophique. Ceux qui ont envie de mouiller le maillot, ils reviennent, les autres feront ce qu’ils veulent de leur vie », poursuit-il. Avant-dernier du championnat, le HAC n’a pris que 12 points en 15 matchs et présente la pire attaque de l’Hexagone. « Aujourd’hui, je n’ai pas vu d’amour dans l’équipe, ajoute Bodmer, qui a tenu à mettre les joueurs devant leur responsabilité. Il n’y a pas de discussion sur le coach, ce sera trop facile aujourd’hui de tirer sur Didier Digard ou sur le staff. »

Mathieu Bodmer après l’élimination du Havre face à Saint-Brieuc en Coupe de France 🥶 : « 𝗟𝗲𝘀 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗾𝘂𝗶 𝗻𝗲 𝘃𝗲𝘂𝗹𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗮𝘀 𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗶𝗿 𝗮𝘂 𝗰𝗹𝘂𝗯 𝗲𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗼𝗻𝘁 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗲 𝗮̀ 𝗹𝗲𝘃𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗶𝗻. On trouvera des solutions. On a manqué… pic.twitter.com/qNWGg5xVSk — BeFootball (@_BeFootball) December 22, 2024

Nouveau scandale d’arbitrage, le PSG prend 10 points d’avance sur l’OM !

Le PSG a remporté un match fou face à l’AS Monaco (4-2) dans un scénario où une erreur d’arbitrage a marqué les esprits. Alors que le score était encore de 0-0, un fait de jeu crucial s’est produit : Singo a violemment percuté avec ses crampons le visage de Gianluigi Donnarumma, contraignant le gardien parisien à quitter la pelouse (22′). L’arbitre Letexier n’a pas jugé nécessaire d’exclure Singo pour ce geste dangereux, une décision qui a interpellé, d’autant plus que ce même arbitre avait expulsé Amine Harit dans le match entre l’OM et le PSG pour une faute bien moins violente quelques semaines plus tôt. Cette incohérence dans les décisions arbitrales a nourri les débats…

Letexier totalement incohérent dans ses décisions

Si les traces déterminent le carton, il y a avoir jaune pour Amine Harit et rouge vif pour Wilfried Singo. https://t.co/Y5saD0H3Lj pic.twitter.com/HqCQep5LPl — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) December 18, 2024

Le PSG a néanmoins rapidement concrétisé sa domination : Désiré Doué, auteur d’une excellente performance, a ouvert le score après une superbe action d’Achraf Hakimi (24′). Bien que Monaco ait réagi avec un pénalty de Ben Seghir après une main de Marquinhos (53′), suivi d’un superbe but de Embolo (60′), le PSG a répondu instantanément avec Dembélé, qui a égalisé après un tir repoussé (63′). Ce match à rebondissements a vu Ramos, fraîchement entré, offrir l’avantage définitif à son équipe sur un superbe coup de tête (84′), avant que Dembélé ne scelle la victoire en toute fin de match (90+7′) avec un sublime piqué.

L’OM a 10 points et un match en retard face au HAC

Avec cette victoire, le PSG prend une avance de 10 points sur l’OM et Monaco, confortant sa place en tête du classement et mettant une pression supplémentaire sur ses poursuivants, à l’approche de la trêve hivernale. L’absence de sanction contre Singo, ajoutée à la performance du PSG, a fait de ce match un moment particulièrement marquant de la saison. L’OM recevra le HAC le 5 janvier pour tenter de revenir à 5 points du PSG !