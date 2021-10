OM – Galatasaray : Sampaoli aurait aimé une décision radicale !

En conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli est revenu sur les incidents provoqués par le parcage turc jeudi soir en Europa League. Il attend des sanctions exemplaires, il aurait aimé que l’arbitre arrête le match…

Le match d’hier aurait du s’arrêter — Sampaoli

« Plus que la peur d’un possible huit clos, je me demande pourquoi des gens qui viennent d’aussi loin de Turquie, viennent pour faire ça. Le match d’hier aurait du s’arrêter, il faut que les familles viennent au stade tranquillement. Je suis pour des sanctions graves, ce qui s’est passé hier c’est une honte pour le football. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (01/10/2021)

