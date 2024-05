OM – Gambardella : « On n’avait jamais vu ça », l’anecdote de Christian Bracconi !

Invité sur le plateau de Débat Foot Marseille, le coach des U19 qui ont remporté la Gambardella a raconté une folle anecdote sur son groupe de jeunes joueurs !

Ce lundi, Football Club de Marseille a eu le plaisir de recevoir Christian Bracconi sur le plateau de Débat Foot Marseille. Le coach des U19 s’est exprimé sur son groupe. En plus des qualités footballistiques qui leur ont permis de soulever la Coupe, les minots ont de grosses qualités humaines que leur entraîneur veut mettre en avant.

En Espagne à l’hôtel, à la fin de chaque repas, ils rangeaient les assiettes, ils rangeaient tout !

« C’est un groupe de jeunes exceptionnels » Christian Bracconi vainqueur de la Gambardella nous livre des anecdotes sur son groupe

« J’ai trouvé un groupe qui était saint. Ce sont des gamins exceptionnels. Tous. Je n’ai pas eu un seul conflit dans la saison. Des gamins qui sont très polis, généreux, gentils. Je me plais à dire cela mais ils ne disent pas de gros mots ! C’est rare. C’est moi le plus grossier ! Ils ont des visages radieux, ils ont le sourire… On a toujours travaillé dans d’excellentes conditions. Ils sont formidables, humainement, c’est exceptionnel. Ils ont une joie de vivre, une joie de jouer… Une anecdote : on était en Espagne à l’hôtel, avec un rooftop. Forcément, il y a des tentations, piscine etc… A la fin de chaque repas, ils rangeaient les assiettes avec les couverts dedans, ils nettoyaient tout, rangeaient tout. La direction de l’hôtel est venue me voir et m’a dit : on n’a jamais vu ça. Nous, on ne leur a rien demandé. Les gamins se sont pris en charge tout seul. On avait 3/4 capitaines qui prenaient les choses en main. On intervenait très peu. Tout le monde est à l’heure, c’est du gâteau ! », a expliqué l’ancien joueur sur Football Club de Marseille.