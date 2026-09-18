OM : Garcia pointe un gros problème après la claque à Besiktas

Titulaire lors de la lourde défaite de l’OM face au Besiktas (4-1), Ulisses Garcia a livré un constat sans détour après la rencontre. Le latéral marseillais a notamment pointé les difficultés de son équipe dans les transitions, un problème qui a coûté très cher aux Olympiens en seconde période.

Garcia : « Sur les transitions, on était ouverts »

Après une première période plutôt équilibrée, l’OM s’est complètement désuni au retour des vestiaires. Au micro de Canal+, Ulisses Garcia a insisté sur l’un des principaux problèmes rencontrés par les Marseillais.

« C’est difficile de trouver les mots après ces 90 minutes. On a bien commencé en première période, on est revenu au score. En deuxième mi-temps, ils ont poussé et, sur les transitions, on était ouverts. Ils ont vite marqué le deuxième et le troisième, donc oui, c’était dur cette deuxième période. »

Le constat est clair : l’OM a laissé trop d’espaces à la perte du ballon, permettant au Besiktas de se projeter rapidement et de faire la différence.

Un déséquilibre qui inquiète

Cette déclaration rejoint d’ailleurs l’analyse de Bruno Genesio, qui a lui aussi regretté après la rencontre la perte d’organisation collective de son équipe.

Face au Besiktas, les Marseillais ont notamment manqué de protection devant leur défense et de coordination dans le repli. Une faiblesse qui s’est accentuée au fil de la rencontre, jusqu’à l’effondrement final.

Garcia a également appelé son équipe à réagir rapidement :

« On savait que ça allait être dur. Il nous reste un match, on est dans une phase difficile et il faudra bien travailler pendant la trêve. »

Une réaction attendue

Cette défaite 4-1 confirme les difficultés actuelles de l’OM, notamment dans la gestion des temps faibles. Avant la suite du calendrier, les Marseillais devront retrouver davantage de compacité et d’équilibre, sous peine de continuer à subir sur chaque transition adverse.